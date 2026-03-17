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    US-Anleihen

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    Leichte Kursgewinne

    Für Sie zusammengefasst
    • US Anleihen Kurse sind am Dienstag gestiegen leicht
    • Terminkontrakt fuer zehnjahresanleihen stieg leicht
    • Rendite zehnjaehriger Anleihen fiel auf vier Komma
    US-Anleihen - Leichte Kursgewinne
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) stieg um 0,15 Prozent auf 112,06 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen fiel auf 4,19 Prozent.

    Die erneut gestiegenen Rohölpreise bewegten die Anleihen kaum. Zuletzt hat der Iran seine Angriffe auf die Energieinfrastruktur im Persischen Golf intensiviert - während sich die Sorgen wegen möglicher Lieferengpässe verstärken und der Krieg in der Golfregion in seine dritte Woche geht. Marktbewegende Konjunkturdaten wurden in den USA nicht veröffentlicht.

    Die Finanzmärkte warten auf die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed. In einem durch den Iran-Krieg verunsicherten Umfeld wird die Fed ihre Leitzinsen an diesem Mittwoch wohl nicht verändern. Künftig dürfte die Geldpolitik in den USA schwieriger werden, da der Iran-Krieg die Inflation anheizen könnte und auf diese Weise auch die Konjunktur belastet./jsl/stw





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