    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIntel AktievorwärtsNachrichten zu Intel

    Besonders beachtet!

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Intel Aktie mit Kurssturz - 17.03.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Intel Aktie bisher Verluste von -4,02 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Intel Aktie.

    Besonders beachtet! - Intel Aktie mit Kurssturz - 17.03.2026
    Foto: wolterke - stock.adobe.com

    Intel ist ein führender Halbleiterhersteller, der Mikroprozessoren und Chipsätze für Computer und Elektronik entwickelt. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit AMD, NVIDIA und anderen. Bekannt für innovative Fertigungstechnologien, bietet Intel leistungsstarke, energieeffiziente Lösungen.

    Intel aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.03.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Intel Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -4,02 % im Minus. Der Kursrückgang der Intel Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,50 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,02 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Long
    22.915,38€
    Basispreis
    16,60
    Ask
    × 14,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    26.727,71€
    Basispreis
    16,79
    Ask
    × 14,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Intel-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +23,90 % zu Buche.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,99 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,10 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Intel um +23,94 % gewonnen.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,64 % geändert.

    Intel Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,99 %
    1 Monat +1,10 %
    3 Monate +23,90 %
    1 Jahr +79,30 %

    Informationen zur Intel Aktie

    Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 191,18 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 17.03. - US Tech 100 stark +0,80 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    KI und Kernkraft: Solide Renditen mit Meta und Intel – Überflieger-Chance Standard Uranium


    Ob die Wirtschaft in Zukunft wächst, hängt stark von der Verfügbarkeit CO2-freier Grundlastenergie ab. Der hohe Energiebedarf der Technologiekonzerne wegen KI-Innovationen hat für ein Comeback der Kernkraft gesorgt. Die Gründe gehen weit über …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,46 %. NVIDIA notiert im Minus, mit -0,11 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +1,46 %. Taiwan Semiconductor Manufacturing legt um +1,15 % zu

    Intel Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Intel

    -4,08 %
    -1,66 %
    +1,96 %
    +24,82 %
    +79,80 %
    +40,53 %
    -26,93 %
    +40,28 %
    +1.847,06 %
    ISIN:US4581401001WKN:855681



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Intel Aktie mit Kurssturz - 17.03.2026 Am heutigen Handelstag muss die Intel Aktie bisher Verluste von -4,02 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Intel Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     