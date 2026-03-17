Intel Aktie mit Kurssturz - 17.03.2026

Am heutigen Handelstag musste die Intel Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -4,02 % im Minus. Der Kursrückgang der Intel Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,50 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,02 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Intel ist ein führender Halbleiterhersteller, der Mikroprozessoren und Chipsätze für Computer und Elektronik entwickelt. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit AMD, NVIDIA und anderen. Bekannt für innovative Fertigungstechnologien, bietet Intel leistungsstarke, energieeffiziente Lösungen.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Intel-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +23,90 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,99 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,10 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Intel um +23,94 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,64 % geändert.

Intel Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,99 % 1 Monat +1,10 % 3 Monate +23,90 % 1 Jahr +79,30 %

Informationen zur Intel Aktie

Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 191,18 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,46 %. NVIDIA notiert im Minus, mit -0,11 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +1,46 %. Taiwan Semiconductor Manufacturing legt um +1,15 % zu

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Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.