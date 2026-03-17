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    Israels Präsident sieht Tötung Laridschanis als Chance für Proteste

    Für Sie zusammengefasst
    • Herzog nennt Toetung wichtigen Schritt fuer Iranok
    • Israel ruft Bevoelkerung zu Sturz der Fuehrung auf
    • Experten sehen Aufrufe unter aktuellen Bedingungen
    Israels Präsident sieht Tötung Laridschanis als Chance für Proteste
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    TEHERAN/TEL AVIV (dpa-AFX) - Israels Staatspräsident Izchak Herzog hat die von Israel verkündete Tötung des einflussreichen iranischen Generalsekretärs des Sicherheitsrats, Ali Laridschani, als "sehr wichtigen Schritt" gelobt. Dies eröffne den Menschen im Iran den Freiraum für Proteste, sagte Herzog laut Angaben seines Büros.

    Israel hat bereits mehrfach das Ziel eines Machtwechsels in Teheran genannt und die Bevölkerung zum Sturz der politischen Führung aufgerufen. Experten sehen diese Aufforderung unter den derzeitigen Bedingungen kritisch.

    Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz hatte zuvor die Tötung Laridschanis bei einem gezielten Angriff verkündet. Israels Armee meldete außerdem, sie habe den Kommandeur der iranischen Basidsch-Einheiten, Brigadegeneral Gholamresa Soleimani, getötet. Aus dem Iran gab es für beides zunächst keine Bestätigung.

    Beide hätten Hass und Terror verbreitet, sagte Herzog. Er erinnerte auch an die Entführung von zwei israelischen Soldaten 2006, die damals den Libanon-Krieg auslöste. Laridschani habe der libanesischen Hisbollah-Miliz sein Einverständnis gegeben, erklärte Israels Präsident.

    Weiter sagte Herzog: "Ich hoffe inständig, dass sich für den Nahen Osten aus diesem Konflikt eine neue Perspektive eröffnen wird. Und ich hoffe, dass dies auch der Welt und Europa zugutekommen wird."/cir/DP/stw






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