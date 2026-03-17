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    Netanjahu spottet über Spekulationen über sein Ableben

    Für Sie zusammengefasst
    • Netanjahu widerspricht Geruechte ueber seinen Tod
    • Netanjahu weist auf fuenf Finger an jeder Hand hin
    • Tasnim Geruechte verbreiten sich in sozialen Netze
    Netanjahu spottet über Spekulationen über sein Ableben
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    TEL AVIV (dpa-AFX) - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu spottet über Spekulationen über seinen Tod, die in sozialen Netzwerken kursieren. In einem Video ist er zusammen mit dem US-Botschafter in Israel, Mike Huckabee, zu sehen. Dieser sagt herzhaft lachend, US-Präsident Donald Trump habe ihn gebeten, sich zu versichern, dass es Netanjahu gut gehe. "Ja, Mike, ja, ich lebe", antwortet der israelische Regierungschef lächelnd.

    Mit Blick auf Spekulationen, Netanjahu sei in mit Künstlicher Intelligenz (KI) generierten Videos mit sechs Fingern an der Hand zu sehen, erklärt Netanjahu, er schüttle Hände "mit fünf Fingern an jeder Hand". Zugleich lobt er die zuvor von Israel verkündete Tötung weiterer iranischer Top-Führungsfiguren.

    In sozialen Netzwerken werden derzeit von der Nachrichtenagentur Tasnim gestreute Gerüchte um eine schwere Verletzung oder gar das Ableben von Netanjahu verbreitet. Dass es überhaupt noch Aufnahmen von ihm gebe, sei demnach nur dem Einsatz von KI zu verdanken. Netanjahu hatte den Gerüchten bereits zuvor in einem Video widersprochen. In sozialen Netzwerken zweifelten Nutzer jedoch auch an der Glaubwürdigkeit dieser Aufnahme. Die "Jerusalem Post" spricht von einer Desinformationskampagne iranischer Staatsmedien./cir/DP/stw





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