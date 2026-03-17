BERNSTEIN RESEARCH stuft RTL GROUP auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für RTL Group von 30 auf 37 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Market-Perform" belassen. Die Angaben des Medienkonzerns implizierten, dass der deutsche Werbemarkt um fünf Prozent kleiner geworden ist, schrieb Annick Maas in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Zielsetzungen für 2026 seien aber geschützt durch einen Notfallplan, der auch die Aktien vor Abwärtsrisiken schütze. Das höhere Kursziel begründete sie neben angepassten Schätzungen auch mit dem Bewertungszeitraum, den sie um ein Jahr in die Zukunft verschob./rob/tih/menVeröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 11:57 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 16:30 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RTL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,82 % und einem Kurs von 36,45EUR auf Tradegate (17. März 2026, 19:42 Uhr) gehandelt.



