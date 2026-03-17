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    Berlin und Paris

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    Plan für Golf-Region nach Iran-Krieg

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutschland und Frankreich bieten Unterstutzung an
    • Gespraeche mit Golfstaaten vorbereiten moderierenn
    • Europa soll Katalysator fuer regionale Sicherheit
    Berlin und Paris - Plan für Golf-Region nach Iran-Krieg
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Deutschland und Frankreich bieten den USA und Israel Unterstützung für eine politische Lösung in der Region nach Ende der Kämpfe im Iran-Krieg an. Es müssten Gespräche vorbereitet werden, in denen zusammen mit den Golf-Staaten Wege für eine neue Sicherheitsarchitektur gefunden werden könnten, forderte Außenminister Johann Wadephul (CDU) bei einer Podiumsdiskussion mit seinem französischen Kollegen Jean-Noël Barrot in Berlin. Die Konferenz "Europe 2026" wurde von "Zeit", "Handelsblatt", "Tagesspiegel" und "Wirtschaftswoche" organisiert.

    Wadephul, der in der vergangenen Woche Zypern, Israel und verschiedene Golf-Staaten besucht hatte, sagte, alle Gesprächspartner hätten Europa gebeten, "eine Rolle zu spielen und vielleicht ein Katalysator zu sein für Gespräche". Er appellierte an Israel und die USA, darüber zu informieren, wenn deren militärische Ziele im Iran erreicht seien und sie Unterstützung für einen solchen politischen Prozess wollten. Einen Wechsel der Regierung in Teheran und eine militärische Lösung des Konfliktes erwarte er nicht.

    Barrot warnte vor Instabilität in der Region durch den Iran-Krieg, die zu neuen Migrationsbewegungen und neuem Terrorismus führen könne. Deshalb sei es wichtig, einen Plan für die Zeit nach dem Ende der Kämpfe zu haben. Dieser müsse sicherstellen, dass es Sicherheit, Stabilität und eine Form von regionaler Integration für die Region gebe./bk/DP/stw





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