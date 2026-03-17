Börsen Update
Börsen Update USA - 17.03. - US Tech 100 stark +0,55 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (19:59:54) bei 47.069,89 PKT und steigt um +0,30 %.
Top-Werte: IBM +2,41 %, Walt Disney +1,28 %, Goldman Sachs Group +1,19 %, Amazon +1,15 %, American Express +1,06 %
Flop-Werte: Johnson & Johnson -1,96 %, Honeywell International -1,81 %, Boeing -1,62 %, Salesforce -1,57 %, Verizon Communications -1,20 %
Der US Tech 100 steht bei 24.777,12 PKT und gewinnt bisher +0,55 %.
Top-Werte: Western Digital +6,49 %, Seagate Technology Holdings +3,60 %, Baker Hughes Company Registered (A) +3,59 %, Arm Holdings +3,57 %, Booking Holdings +3,46 %
Flop-Werte: Intel -4,26 %, Atlassian Registered (A) -2,46 %, Honeywell International -1,81 %, O'Reilly Automotive -1,78 %, Broadcom -1,73 %
Der S&P 500 steht aktuell (19:59:55) bei 6.720,56 PKT und steigt um +0,38 %.
Top-Werte: Global Payments +6,87 %, Western Digital +6,49 %, Delta Air Lines (DE) +6,40 %, Align Technology +4,91 %, FICO (Fair Isaac Corporation) +4,82 %
Flop-Werte: The Trade Desk Registered (A) -7,77 %, Eli Lilly -6,44 %, Intel -4,26 %, Cencora -3,60 %, Corpay -3,00 %
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