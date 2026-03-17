UBS von globalem Technikausfall betroffen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UBS Group Aktie

Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,40 % und einem Kurs von 32,99 auf Lang & Schwarz (17. März 2026, 20:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UBS Group Aktie um -4,09 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,98 %.

Die Marktkapitalisierung von UBS Group bezifferte sich zuletzt auf 110,22 Mrd..

UBS Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0742. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9100 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,86CHF. Von den letzten 7 Analysten der UBS Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 39,00CHF was eine Bandbreite von +0,02 %/+18,20 % bedeutet.