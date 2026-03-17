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UBS von globalem Technikausfall betroffen
- UBS technik ausfall beeintraechtigt handel globale
- Handel teilweise beeintraechtigt durch technik neu
- Bank identifizierte ursache und korrekturprogramme
ZÜRICH (dpa-AFX) - Bei der Schweizer Großbank UBS ist es Insidern zufolge am Dienstag zu einem globalen Technikausfall gekommen. Dieser habe das Handelsgeschäft der Bank teilweise beeinträchtigt, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Abend unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Bank habe die Ursache identifiziert und ein Korrekturprogramm implementiert, so dass sich die Situation verbessern sollte, hieß es weiter. Die UBS war auf Anfrage der Schweizer Nachrichtenagentur AWP bisher nicht für eine Stellungnahme erreichbar./ls/jb/AWP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UBS Group Aktie
Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,40 % und einem Kurs von 32,99 auf Lang & Schwarz (17. März 2026, 20:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UBS Group Aktie um -4,09 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,98 %.
Die Marktkapitalisierung von UBS Group bezifferte sich zuletzt auf 110,22 Mrd..
UBS Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0742. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,86CHF. Von den letzten 7 Analysten der UBS Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 39,00CHF was eine Bandbreite von +0,02 %/+18,20 % bedeutet.
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Community Beiträge zu UBS Group - A12DFH - CH0244767585
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Die rote 100 aber auch die gelbe 200er sind noch als Widerstände da.
Bild: 23460_20250629092721_UBS BANK
Good Luck
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