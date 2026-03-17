BARCLAYS stuft UBS AG auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für UBS nach einem Auftritt des Finanzchefs auf "Underweight" mit einem Kursziel von 33 Franken belassen. Die Diskussion habe sich auf das geopolitische Umfeld und das Kundenverhalten konzentriert, schrieb Flora Bocahut in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Todd Tuckner habe betont, dass Kunden weiterhin aktiv seien, aber vorsichtiger zu Werke gingen. Die Rahmenbedingungen blieben für den UBS-Bereich Global Markets günstig, müssten aber weiter beobachtet werden./rob/tih/stwVeröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 15:51 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 15:55 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,37 % und einem Kurs von 32,98EUR auf Lang & Schwarz (17. März 2026, 20:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: UBS AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 33

Kursziel alt: 33

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

