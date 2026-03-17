RBC stuft Porsche AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Porsche AG von 43 auf 39 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Das Jahr 2025 sei bei dem Sportwagenbauer von Sondereffekten und einem Absatzrückgang geprägt gewesen, schrieb Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sondereinflüsse ausgegrenzt, impliziere die Prognose für 2026 nun einen Rückgang des bereinigten operativen Ergebnisses (bereinigtes Ebit). Dies überrasche wohl einige Anleger, die auf eine Trendwende gehofft hätten. Der Fokus richte sich nun auf eine Erholung im Jahr 2027, für die aber wohl erst Beweise notwendig seien./rob/tih/stwVeröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 13:58 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 13:58 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 37,15EUR auf Tradegate (17. März 2026, 20:48 Uhr) gehandelt.





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