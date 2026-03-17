Hannover Rueck Aktie gewinnt an Wert - 17.03.2026

Die Hannover Rueck Aktie konnte bisher um +3,49 % auf 272,90€ zulegen. Das sind +9,20 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,19 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Hannover Rueck Aktie. Nach einem Plus von +1,19 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 272,90€. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Hannover Rück ist ein führender globaler Rückversicherer, der umfassende Lösungen in Schaden-, Unfall-, Lebens- und Krankenversicherung bietet. Als drittgrößter Rückversicherer weltweit konkurriert er mit Munich Re und Swiss Re. Die Stärken liegen in Diversifikation, Innovation und Kapitalstärke.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Hannover Rueck einen Gewinn von +4,54 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +9,69 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,07 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Hannover Rueck auf +2,78 %.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,36 % geändert.

Hannover Rueck Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +9,69 % 1 Monat +11,07 % 3 Monate +4,54 % 1 Jahr -3,88 %

Informationen zur Hannover Rueck Aktie

Es gibt 121 Mio. Hannover Rueck Aktien. Damit ist das Unternehmen 32,90 Mrd.EUR € wert.

Die Börsen zeigen sich heute überwiegend im Aufwind: Während deutsche Indizes teils kräftig zulegen, hinken die US-Märkte leicht hinterher – mit klaren Gewinnern in der zweiten Reihe.

Top- und Flop-Aktien am 17.03.2026 im DAX.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Münchener Rück, Berkshire Hathaway Registered (B) und Co.

Münchener Rück, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,26 %. Berkshire Hathaway Registered (B) notiert im Minus, mit -0,09 %. Swiss Re notiert im Plus, mit +2,87 %.

Hannover Rueck Aktie jetzt kaufen?

Ob die Hannover Rueck Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hannover Rueck Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.