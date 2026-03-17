Thyssenkrupp Nucera senkt Prognosen für 2025/26 wegen höherer Projektkosten
thyssenkrupp nucera schockt den Markt: Steigende Projektkosten zwingen den Wasserstoff-Spezialisten zu deutlichen Kürzungen bei Umsatz- und Ergebniszielen.
Foto: thyssenkrupp nucera
- thyssenkrupp nucera senkt wegen höherer Projektkosten die Umsatz- und EBIT‑Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26 für den Konzern und besonders das Segment Grüner Wasserstoff (gH2).
- gH2‑EBIT wird nun mit –125 Mio. € bis –90 Mio. € prognostiziert (vorher –80 Mio. € bis –55 Mio. €; 2024/25: –56 Mio. €); Ursache sind höhere Aufwendungen für Optimierungsmaßnahmen an ausgelieferten Modulen und die Vertragsauflösung einer 20‑MW‑Pilotanlage (Kosten: niedrige zweistellige Mio. €, Erfassung im Q2 2025/26).
- gH2‑Umsatzprognose sinkt auf 120–170 Mio. € (vorher 150–220 Mio.; 2024/25: 459 Mio. €). Aufgrund von IFRS‑15‑Effekten (verminderter Leistungsfortschritt) entsteht ein technischer, negativer Umsatzeffekt in niedriger zweistelliger Mio. €, sodass das gH2‑Segment im Q2 voraussichtlich rund 0 Mio. € Umsatz ausweist.
- Segment Chlor‑Alkali (CA): EBIT‑Intervall wird angesichts positiver Entwicklung auf 45–65 Mio. € konkretisiert (vorher 40–65 Mio.; 2024/25: 58 Mio. €); Umsatzprognose bleibt unverändert bei 320–400 Mio. €.
- Konzernprognose: Gesamtumsatz jetzt 450–550 Mio. € (vorher 500–600 Mio.; 2024/25: 845 Mio. €); Konzern‑EBIT angepasst auf –80 Mio. € bis –30 Mio. € (vorher –30 Mio. € bis 0 Mio.; 2024/25: 2 Mio. €).
- Alle veröffentlichten Zahlen sind vorläufig und ungeprüft; der Halbjahresfinanzbericht Q2/6M 2025/26 erscheint am 12. Mai 2026 um 07:00 Uhr MESZ. Mitteilende Person: Dr. Hendrik Finger (Head of Investor Relations).
Der nächste wichtige Termin, Virtuelles SdK Anleger Forum, bei thyssenkrupp nucera ist am 26.03.2026.
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