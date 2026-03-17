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    Thyssenkrupp Nucera senkt Prognosen für 2025/26 wegen höherer Projektkosten

    thyssenkrupp nucera schockt den Markt: Steigende Projektkosten zwingen den Wasserstoff-Spezialisten zu deutlichen Kürzungen bei Umsatz- und Ergebniszielen.

    Thyssenkrupp Nucera senkt Prognosen für 2025/26 wegen höherer Projektkosten
    Foto: thyssenkrupp nucera
    • thyssenkrupp nucera senkt wegen höherer Projektkosten die Umsatz- und EBIT‑Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26 für den Konzern und besonders das Segment Grüner Wasserstoff (gH2).
    • gH2‑EBIT wird nun mit –125 Mio. € bis –90 Mio. € prognostiziert (vorher –80 Mio. € bis –55 Mio. €; 2024/25: –56 Mio. €); Ursache sind höhere Aufwendungen für Optimierungsmaßnahmen an ausgelieferten Modulen und die Vertragsauflösung einer 20‑MW‑Pilotanlage (Kosten: niedrige zweistellige Mio. €, Erfassung im Q2 2025/26).
    • gH2‑Umsatzprognose sinkt auf 120–170 Mio. € (vorher 150–220 Mio.; 2024/25: 459 Mio. €). Aufgrund von IFRS‑15‑Effekten (verminderter Leistungsfortschritt) entsteht ein technischer, negativer Umsatzeffekt in niedriger zweistelliger Mio. €, sodass das gH2‑Segment im Q2 voraussichtlich rund 0 Mio. € Umsatz ausweist.
    • Segment Chlor‑Alkali (CA): EBIT‑Intervall wird angesichts positiver Entwicklung auf 45–65 Mio. € konkretisiert (vorher 40–65 Mio.; 2024/25: 58 Mio. €); Umsatzprognose bleibt unverändert bei 320–400 Mio. €.
    • Konzernprognose: Gesamtumsatz jetzt 450–550 Mio. € (vorher 500–600 Mio.; 2024/25: 845 Mio. €); Konzern‑EBIT angepasst auf –80 Mio. € bis –30 Mio. € (vorher –30 Mio. € bis 0 Mio.; 2024/25: 2 Mio. €).
    • Alle veröffentlichten Zahlen sind vorläufig und ungeprüft; der Halbjahresfinanzbericht Q2/6M 2025/26 erscheint am 12. Mai 2026 um 07:00 Uhr MESZ. Mitteilende Person: Dr. Hendrik Finger (Head of Investor Relations).

    Der nächste wichtige Termin, Virtuelles SdK Anleger Forum, bei thyssenkrupp nucera ist am 26.03.2026.

    Der Kurs von thyssenkrupp nucera lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 8,1050EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,19 % im Minus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 8,0050EUR das entspricht einem Minus von -1,23 % seit der Veröffentlichung.


    thyssenkrupp nucera

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