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Unilever erwägt Abspaltung von Lebensmittel-Sparte
- Unilever erwaegt Abspaltung Lebensmittelsparte 27
- Trennung von Marken Knorr Pfanni und Mondamin 2027
- Bewertung der Lebensmittelsparte zweistellig Milli
LONDON (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Unilever will Insidern zufolge sein Geschäft mit Lebensmitteln abspalten. Vertreter des Unternehmens sprächen derzeit mit Beratern über die Möglichkeiten, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstagabend und berief sich damit auf mit der Sache vertraute Personen. Diskutiert würde eine Trennung von der Sparte mit Marken wie Knorr, Pfanni und Mondamin oder einem Großteil davon. Allerdings seien die Beratungen noch in einem frühen Stadium. Wenn überhaupt, werde es nicht vor 2027 zu einem solchen Deal kommen.
Bei einer Trennung würde die Lebensmittelsparte voraussichtlich mit einem zweistelligen Milliardenbetrag bewertet, erfuhr Bloomberg von den Quellen. Es gebe jedoch noch keine Entscheidungen. Möglicherweise bleibe der Konzern auch in der bisherigen Form erhalten. Unilever wollte sich auf Nachfrage von Bloomberg nicht zu dem Thema äußern.
Zu Unilever gehören neben den Lebensmittel-Marken auch Waschmittel wie Coral, außerdem Körperpflegemittel wie Axe-Deo, Signal-Zahncreme sowie Reiniger wie Viss und Domestos./stw/tih
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Unilever Aktie
Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,47 % und einem Kurs von 55,42 auf Nasdaq OTC (08. Dezember 2025, 23:20 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Unilever Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Unilever zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,7736. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 54,00GBP. Von den letzten 7 Analysten der Unilever Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 43,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 6.000,00GBP was eine Bandbreite von -22,41 %/+10.726,42 % bedeutet.