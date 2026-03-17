Wirtschaft
US-Börsen im grünen Bereich - Tech-Aktien besonders gefragt
Foto: Nasdaq (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Börsen haben am Dienstag zugelegt. Der Dow schloss bei 46.993 Punkten 0,1 Prozent im Plus, der breiter aufgestellte S&P 500 bei 6.716 Punkten 0,3 Prozent höher. Noch kräftiger nach oben ging es an der Technologiebörse Nasdaq, wo der Index mit den 100 wichtigsten Werten um 0,5 Prozent auf 24.780 Punkte zulegte.
Anleger ließen sich dabei nicht vom weiter steigenden Ölpreis irritieren und wetten offenbar auf ein schnelles Ende des Iran-Kriegs: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagabend gegen 21 Uhr deutscher Zeit 103,70 US-Dollar, das waren 3,5 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags. Würde die Straße von Hormus länger unpassierbar sein, würden steigende Ölpreise zu Inflation und damit zu Zinserhöhungen führen.
Anleger ließen sich dabei nicht vom weiter steigenden Ölpreis irritieren und wetten offenbar auf ein schnelles Ende des Iran-Kriegs: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagabend gegen 21 Uhr deutscher Zeit 103,70 US-Dollar, das waren 3,5 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags. Würde die Straße von Hormus länger unpassierbar sein, würden steigende Ölpreise zu Inflation und damit zu Zinserhöhungen führen.
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Aber Investoren von Fluggesellschaften freuten sich stattdessen mehr darüber, dass die Buchungszahlen derzeit steigen, weil Reisende sich offenbar schon Tickets aus Sorge vor steigenden Treibstoffkosten und damit steigenden Preisen sichern. Der Dow Jones U.S. Airlines Index legte am Dienstag allein rund vier Prozent zu.
Der Goldpreis ließ dagegen leicht nach und fiel zwischenzeitlich wieder unter die psychologisch wichtige Marke von 5.000 US-Dollar. Am Abend wurden für eine Feinunze 4.999 US-Dollar gezahlt (-0,1 Prozent). Das entspricht einem Preis von 139,35 Euro pro Gramm.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagabend stärker: Ein Euro kostete 1,1534 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8670 Euro zu haben.
Der Goldpreis ließ dagegen leicht nach und fiel zwischenzeitlich wieder unter die psychologisch wichtige Marke von 5.000 US-Dollar. Am Abend wurden für eine Feinunze 4.999 US-Dollar gezahlt (-0,1 Prozent). Das entspricht einem Preis von 139,35 Euro pro Gramm.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagabend stärker: Ein Euro kostete 1,1534 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8670 Euro zu haben.
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vonHS schrieb gestern 08:31
Weil Investoren bei Private Credit quasi die Flucht antreten, stehen börsennotierte Business Development Companies (BDCs) in den USA unter Druck. Deren Aktienkurse sinken, und die Dividenden fallen teilweise aus.mitdiskutieren »
Diese BDCs befinden sich beim Einen oder Anderen von uns - zumindest bei mir - wohl auch im Dividenden-Depot…
Wie dieser Markt funktioniert – und was hinter der Panik steckt -, hat die BÖRSENZEITUNG versucht herauszufinden:
https://www.boersen-zeitung.de/private-markets/privatinvestoren-fluechten-aus-der-asset-klasse-private-credit
Diese BDCs befinden sich beim Einen oder Anderen von uns - zumindest bei mir - wohl auch im Dividenden-Depot…
Wie dieser Markt funktioniert – und was hinter der Panik steckt -, hat die BÖRSENZEITUNG versucht herauszufinden:
https://www.boersen-zeitung.de/private-markets/privatinvestoren-fluechten-aus-der-asset-klasse-private-credit
provinzler schrieb gestern 04:05
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Die Zeit rennt unaufhaltsam und ehe man sichs versieht, laufen wir schon aufs Ende des 1.Quartals 2026 zu.
Das Depot liegt YTD bei einem Resultat von minus 6%. Dafür konnte ein Teil des aufgelaufenen Cashs in Lohn und Brot gebracht werden und Neuzugang Wolters Kluwer hat vor etwa zwei oder drei Wochen den Weg ins Schlaftablettendepot gefunden. Erstmal allerdings "nur" mit ca. 8% Gewicht im Depot, dafür ist der Cashanteil erstmal auf ca. 6% gesunken. Sparraten und anstehende Dividendensaison werden den Bestand allerdings fraglos in den nächsten Wochen wieder schnell ansteigen lassen, sofern sich keine weiteren Opportunitäten auftun, denn auch bei Wolters ist der Kurs erstmal gestiegen nach dem Kauf.
Die Dividendenausbeute liegt marginal unter dem Vorjahr, was vollständig an Wechselkurseffekten liegt, da sich bei den Quartalszahlern der Bestand nicht geändert hat und es keine Senkungen von Dividenden gab. Aufgrund der bereits angekündigten Zahlungen erwarte ich im Q2 ein Plus von ~7% gegenüber dem Vorjahr. Inbsbeondere bei Admiral geht es dieses Jahr etwas bescheidener zu, was so allerdings auch zu erwarten war, dem entgegen steht die Halbjahresdividende bei Wolters.
HenryScheinulf schrieb 14.03.26, 20:04
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