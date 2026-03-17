DAX verharrt in zittriger Seitwärts-Starre

Die kurze Einschätzung der LageDie konjunkturellen Unsicherheiten durch den Nahost-Krieg lassen den DAX in einer zittrigen Seitwärts-Starre verharren. Nach wie vor kann der DAX auf der Unterseite bereits fertig sein; die offene Korrekturmarke bei 21953 ist aber ebenfalls ein lohnendes Ziel.

Disclaimer:

Es gelten die aufgeführten Nutzungshinweise. Die Analysen werden im Rahmen einer Hobbytätigkeit erstellt und stellen keine Handlungsempfehlungen dar.

Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen.Der DAX befindet sich nach dem Abschluss der überschiessenden lila 2=11807 in der impulsiven lila 3 (bisher 25512 – blauer Pfad), die sich in ihren Zielbereich oberhalb 16297 befindet. Die lila 3 befindet sich nach der blauen 1=16537 und blauen 2=14585 in der blauen 3 (bisher 25512; oberhalb 161er Ausdehnung 22237 – blaue Fibos) und kann vielfältig interpretiert werden.Die blaue 3 befindet sich in der grünen 3 und hat bei 23477+X (Indikationsfehler in der JFD-Indikation am 18.3.2025) die lila 1 markiert. Die laufende lila 2 hat die rote A/W bei 18809 beendet.Die überschiessende rote B/X (bisher 25512; blaue w=24489, blaue x=22893, blaue y=25512) wurde vermutlich beendet, hat aber auf der Oberseite auch noch Platz bis 26361 (lila Fibos). Die rote Y (bisher 22707; orangene a/w=24201, orangene b/x=25402, orangene c=22707) hat ihr Mindestziel 23477 unterschritten und kann bereits beendet worden sein (blauer Pfad). Die korrektiven Muster des Rücklaufs sprechen gegen eine laufende rote C (bisher 22707) mit 61er Ziel 22628 (rote Fibos). Die rote C/Y hat auf der Unterseite aber auch noch viel Platz bis 17019.Die orangene 3 der blauen 3 (23477+X) wurde am 18.3.2025 mit einem Hoch (Indikationsfehler in der JFD-Indikation) beendet.Die grüne A/W=18809 hat die MOB 18940 der orangenen 4 gerissen. Die grüne B/X (bisher 25512) hat ihr Idealziel deutlich hinter sich gelassen und hat auf der Oberseite Platz bis 26361 (lila Fibos). Der Zielbereich der laufenden grünen C/Y (bisher 22707; blaue a/w=22707, blaue b/x bisher 24105 mit Mindestziel 24369, fehlende blaue c/y) liegt zwischen 21953 und 18940 (blauer Pfad).Dieses Szenario wird erst mit einer gültigen grünen C/Y unterhalb 21953 aktiviert. Das Zeitfenster der orangenen 4 endet am 2. April 2026.DAX und DJI befinden sich auf einem nachhaltigen Weg in neue Welten. Die Muster im DAX deuten auf einen langfristigen – jedoch eher langsamen und volatilen – Anstieg hin; die Muster im DJI lassen keine Rückschlüsse auf die nächsten Bewegungen zu.