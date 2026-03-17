    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsthyssenkrupp nucera AktievorwärtsNachrichten zu thyssenkrupp nucera
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Thyssenkrupp Nucera kappt Jahresziele

    Für Sie zusammengefasst
    • Thyssenkrupp Nucera streicht Jahresziele wegen und
    • Umsatzprognose reduziert auf 450 bis 550 Millionen
    • Verluste vor Zinsen und Steuern zwischen 30 und 80
    Thyssenkrupp Nucera kappt Jahresziele
    Foto: thyssenkrupp nucera

    DORTMUND (dpa-AFX) - Der Elektrolysespezialist Thyssenkrupp Nucera streicht wegen eines geplatzten Projekts und teurer Nachbesserungen seine Jahresziele zusammen. Der Umsatz dürfte im laufenden Geschäftsjahr bis Ende September statt 500 bis 600 Millionen nur 450 bis 550 Millionen Euro erreichen, teilte das Unternehmen überraschend am Dienstagabend in Dortmund mit. Dadurch dürfte Thyssenkrupp Nucera vor Zinsen und Steuern (Ebit) einen Verlust zwischen 30 und 80 Millionen Euro verbuchen. Bisher hatte das Management noch ein Ergebnis zwischen null und minus 30 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Am Finanzmarkt wurden die Nachrichten mit einem Kursrutsch quittiert: Im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate verlor die Nucera-Aktie im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs mehr als acht Prozent an Wert.

    Als Ursachen nannte Thyssenkrupp Nucera unerwartet hohe Aufwendungen in der Sparte für grünen Wasserstoff. Dort müssten vor der Fertigstellung und Inbetriebnahme der ersten Elektrolyseuranlagen Optimierungen an bereits ausgelieferten Modulen vorgenommen werden. Zudem baue ein Kunde aus den USA eine Anlage nicht fertig, weil die Renditeerwartungen nicht mehr ausreichten. Insgesamt rechnet Thyssenkrupp Nucera deshalb mit Kosten in niedriger zweistelliger Millionen-Euro-Höhe. Diese würden im zweiten Geschäftsquartal verbucht./stw/tih

    thyssenkrupp nucera

    -3,57 %
    -6,31 %
    -15,86 %
    -1,76 %
    -9,34 %
    -61,13 %
    ISIN:DE000NCA0001WKN:NCA000

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur thyssenkrupp nucera Aktie

    Die thyssenkrupp nucera Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,08 % und einem Kurs von 7,875 auf Tradegate (17. März 2026, 21:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der thyssenkrupp nucera Aktie um -7,31 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,04 %.

    Die Marktkapitalisierung von thyssenkrupp nucera bezifferte sich zuletzt auf 999,15 Mio..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,333EUR. Von den letzten 6 Analysten der thyssenkrupp nucera Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu thyssenkrupp nucera - NCA000 - DE000NCA0001

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über thyssenkrupp nucera. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Thyssenkrupp Nucera kappt Jahresziele Der Elektrolysespezialist Thyssenkrupp Nucera streicht wegen eines geplatzten Projekts und teurer Nachbesserungen seine Jahresziele zusammen. Der Umsatz dürfte im laufenden Geschäftsjahr bis Ende September statt 500 bis 600 Millionen nur 450 bis …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     