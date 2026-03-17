Lösungen von XCMG für alle Einsatzbereiche bieten Mehrwert für Kunden weltweit

Unter dem Motto „Solid XCMG, Steady Progress" zeigte XCMG auf der Ausstellung nicht einfach nur jede Menge Maschinen, sondern insbesondere Lösungen für konkrete Einsatzszenarien. Der Hersteller präsentierte 35 speziell auf den Einsatz in Nordamerika zugeschnittene Modelle, die intelligente, integrierte Lösungen für Erdbewegungs-, Hebe- und Hubarbeiten sowie für den Bergbau bieten. Bagger und Lader wurden als zusammenhängende Systeme neben Hubarbeitsbühnen und Kränen inszeniert, so dass eine interaktive „Mikrobaustelle" entstand, die die Fähigkeiten von XCMG in der realen Welt vor Augen führte.

LAS VEGAS, 17. März 2026 /PRNewswire/ -- Die CONEXPO-CON/AGG 2026, eine der weltweit größten Baumaschinenmessen, fand vom 3. bis 7. März in Las Vegas statt. Der führende chinesische Baumaschinenhersteller XCMG hat eine starke Ausstellung von Geräten und integrierten Lösungen präsentiert, die auf den nordamerikanischen Markt zugeschnitten sind.

„Seit unsere erste Lieferung von 100 Straßenwalzen 1990 auf den nordamerikanischen Markt kam, haben wir uns zu einem Anbieter umfassender Lösungen für Krane, Bagger und Bergbauausrüstung entwickelt. Wir bleiben weiterhin darauf fokussiert, die Anforderungen von Bau- und Infrastrukturprojekten in Nordamerika mit hochwertigen Produkten und kontinuierlicher Unterstützung für die Branche zu erfüllen", sagte Zhai Kun, General Manager von XCMG Import & Export Co., Ltd.

Die neu eingeführte PRO-Modellreihe stellt einen bedeutenden Fortschritt in den Fähigkeiten der Mensch‑Maschine-Schnittstelle von XCMG dar. Durch die Integration von intelligenter Steuerung, Parameteranpassung, visuellen Schnittstellen und Selbstdiagnose werden komplexe Maschinen „auf einen Blick vollständig sichtbar und präzise steuerbar", um sowohl intelligenteres als auch betrieblich effizienteres Arbeiten zu erreichen. Auf der CONEXPO‑CON/AGG 2026 stieß die PRO-Serie auf großes Interesse: Es wurden mehrere Absichtserklärungen für Bestellungen unterzeichnet und Verträge mit führenden nordamerikanischen Händlern vor Ort abgeschlossen.

Von der Forschung und Entwicklung über die Fertigung und die Lieferkette bis hin zur Markenbildung baut XCMG ein zunehmend widerstandsfähiges, flexibles und nachhaltiges globales Betriebsnetzwerk für seine Kunden auf. Dank der engen Zusammenarbeit zwischen dem nordamerikanischen Forschungs- und Entwicklungszentrum und dem Hauptsitz in China kann das Unternehmen seine Entwicklungsarbeit rund um die Uhr vorantreiben und zugleich ein wertorientiertes, langfristiges Nachhaltigkeitsmodell im lokalen Geschäft verankern.

Heute geht das Unternehmen über den reinen Verkauf von Produkten hinaus und erhöht die technologische Dichte seiner Angebote, indem es intelligente, integrierte, szenariobasierte Lösungen anbietet, die auf die anspruchsvollen lokalen Bedingungen zugeschnitten sind.

„Wir bieten nicht mehr nur kostengünstige Maschinen an, sondern exportieren fortschrittliche technische Lösungen. Durch Technologie verdienen wir uns Respekt und Vertrauen auf dem globalen High-End-Markt", so Zhai.

Die Produkte von XCMG werden mittlerweile in über 190 Ländern und Regionen vertrieben, wobei die Abdeckung entlang der Neuen Seidenstraße mehr als 95 % beträgt. Der Auslandsumsatz ist auf fast die Hälfte des Gesamtumsatzes gestiegen und hat damit ein Rekordniveau erreicht. Die globale Expansion von XCMG über die gesamte Wertschöpfungskette – Produkte, Lösungen und Technologie – stärkt weiterhin die globale Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens.

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