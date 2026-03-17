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    Delivery Hero - Aktie mit schwachem Handelstag - 17.03.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Delivery Hero Aktie bisher Verluste von -3,15 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Delivery Hero Aktie.

    Besonders beachtet! - Delivery Hero - Aktie mit schwachem Handelstag - 17.03.2026
    Foto: Paul Zinken - dpa-Zentralbild/dpa

    Delivery Hero ist ein führender globaler Online-Lieferdienst, der Essensbestellungen von Restaurants vermittelt. Aktiv in über 50 Ländern, konkurriert es mit Uber Eats, DoorDash und Just Eat Takeaway. Seine Alleinstellungsmerkmale sind die starke globale Präsenz und die Vielfalt an Partnerrestaurants.

    Delivery Hero Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.03.2026

    Die Delivery Hero Aktie ist bisher um -3,15 % auf 16,293 gefallen. Das sind -0,530  weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der Delivery Hero Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,10 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 16,293, mit einem Minus von -3,15 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

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    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Delivery Hero Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -25,88 % hinzunehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die Delivery Hero Aktie damit um -12,90 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,21 %. Im Jahr 2026 gab es für Delivery Hero bisher ein Minus von -29,57 %.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,22 % geändert.

    Delivery Hero Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -12,90 %
    1 Monat -19,21 %
    3 Monate -25,88 %
    1 Jahr -30,46 %

    Informationen zur Delivery Hero Aktie

    Es gibt 300 Mio. Delivery Hero Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,92 Mrd.EUR € wert.

    MDAX zündet Rallye: Deutsche Nebenwerte schlagen DAX und Wall Street deutlich


    Die Börsen zeigen sich heute überwiegend im Aufwind: Während deutsche Indizes teils kräftig zulegen, hinken die US-Märkte leicht hinterher – mit klaren Gewinnern in der zweiten Reihe.

    Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution


    EQS Voting Rights Announcement: Delivery Hero SE Delivery Hero SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 17.03.2026 / 16:57 CET/CEST Dissemination …

    Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung


    EQS Stimmrechtsmitteilung: Delivery Hero SE Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 17.03.2026 / 16:57 CET/CEST Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - …

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    Ob die Delivery Hero Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Delivery Hero Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Delivery Hero

    -3,06 %
    -12,90 %
    -19,21 %
    -25,88 %
    -30,46 %
    -47,19 %
    -84,37 %
    -43,18 %
    ISIN:DE000A2E4K43WKN:A2E4K4



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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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