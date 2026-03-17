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    Iran bestätigt Tod von Basidsch-Kommandeur Soleimani

    Für Sie zusammengefasst
    • Revolutionsgarden bestaetigen Tod von Soleimaniund
    • Nachrichtenagentur Fars veroeffentlichte Nachrufen
    • Basidsch Kaempfer wollen niemals Blutracheaufgeben
    Iran bestätigt Tod von Basidsch-Kommandeur Soleimani
    Foto: Siarhei - 356130783

    TEHERAN/BERLIN (dpa-AFX) - Die iranischen Revolutionsgarden haben den Tod des Kommandeurs der paramilitärischen Basidsch-Miliz, Gholamresa Soleimani, bestätigt. Die den Garden nahestehende Nachrichtenagentur Fars veröffentlichte einen Nachruf, in dem die Revolutionsgarden Soleimani würdigten und "zum ehrenvollen Märtyrer-Tod" gratulierten. Zugleich erklärten sie, die "Basidsch-Kämpfer" würden niemals die Blutrache für ihren getöteten Führer aufgeben.

    Die israelische Armee hatte zuvor erklärt, Soleimani am Montag getötet zu haben. Unter dessen Führung seien die Basidsch-Milizen für die blutige Niederschlagung der Proteste im Iran im Januar verantwortlich. Soleimanis Tötung sowie die jüngsten Angriffe fügten den Fähigkeiten der Miliz "erheblichen und anhaltenden Schaden" zu, hieß es weiter./da/DP/stw





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    Iran bestätigt Tod von Basidsch-Kommandeur Soleimani Die iranischen Revolutionsgarden haben den Tod des Kommandeurs der paramilitärischen Basidsch-Miliz, Gholamresa Soleimani, bestätigt. Die den Garden nahestehende Nachrichtenagentur Fars veröffentlichte einen Nachruf, in dem die Revolutionsgarden …
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