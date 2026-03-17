WEKA verkürzt die Bereitstellungszeiten für AI Factories von Monaten auf Minuten - dank einer sofort einsatzbereiten NVIDIA-Lösung für KI-Datenplattformen

SAN JOSE und CAMPBELL, Kalifornien, 17. März 2026 /PRNewswire/ -- Von der GTC 2026: WEKA, das Unternehmen für KI-Speicher und -Systeme, hat heute die allgemeine Verfügbarkeit seiner NeuralMesh AI Data Platform (AIDP) bekannt gegeben, die eine kompatible, hochleistungsfähige Infrastruktur für Unternehmen bietet, die für AI Factory-Implementierungen optimiert ist. Die Lösung basiert auf dem Referenzdesign der NVIDIA AI Data Platform und ist ein End-to-End-System, das die Bereitstellung von KI-fähigen Daten für AI Factories beschleunigt. Das Ergebnis: Die Zeitspanne für KI-Projekte verkürzt sich von Monaten auf Minuten, sodass Unternehmen in der Lage sind, KI-Anwendungen im Produktionsmaßstab unter Verwendung der besten Technologien in ihrem gesamten Ökosystem bereitzustellen.

Die Lösung nutzt die einzigartige adaptive Architektur von NeuralMesh, um das hartnäckigste Hindernis bei der KI in Unternehmen zu beseitigen: Unternehmen können nachweisen, dass KI-Konzepte im Rahmen von Proof-of-Concept (POC) funktionieren, haben jedoch immer wieder Schwierigkeiten, den Produktionsmaßstab zu erreichen.

Basierend auf mehr als 170 Patenten und mehr als einem Jahrzehnt an KI-nativer Speicherinnovation – eine Grundlage, die keine konkurrierende Speicherplattform replizieren kann – wird NeuralMesh als einzige Lösung schneller und stabiler, wenn KI-Umgebungen auf Exabytes und darüber hinaus skalieren. Da die AI Factory-Dateninfrastruktur zu einer kritischen Schicht innerhalb der KI-Architektur von Unternehmen wird, hilft NeuralMesh seinen Kunden, die Lücke zwischen POC und Produktionsimplementierungen zu schließen. Kunden, die NeuralMesh mit Augmented Memory Grid betreiben, können bei Inferenz-Workloads 6,5-mal mehr Token pro GPU erzielen, was den Vorteil einer speziell entwickelten Architektur gegenüber einer nachgerüsteten Infrastruktur widerspiegelt.

„Unternehmen setzen AI Factories jetzt intern ein und treiben damit die Umstellung auf Inferenzen im gesamten Ökosystem voran. Diese Unternehmen benötigen schnelle KI-Ergebnisse und brauchen einsatzbereite Lösungen, die die Anforderungen von Unternehmen an Zuverlässigkeit, Sicherheit und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis erfüllen", berichtet Liran Zvibel, Mitbegründer und CEO von WEKA. „NeuralMesh AIDP von WEKA bietet Unternehmen alles, was sie brauchen, um AI Factories im Dauerbetrieb zu betreiben: extreme Speicherleistung und die flexible Architektur, die für den Einsatz von KI im Produktionsmaßstab erforderlich ist. Ganz gleich, ob ein Unternehmen seine KI-Reise gerade erst beginnt oder eine vollständige NVIDIA-Bereitstellung betreibt – NeuralMesh AIDP lässt sich nahtlos skalieren, um das Wachstum des Unternehmens zu begleiten."