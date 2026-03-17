    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCampbell Soup AktievorwärtsNachrichten zu Campbell Soup
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    WEKA verkürzt die Bereitstellungszeiten für AI Factories von Monaten auf Minuten - dank einer sofort einsatzbereiten NVIDIA-Lösung für KI-Datenplattformen

    WEKA verkürzt die Bereitstellungszeiten für AI Factories von Monaten auf Minuten - dank einer sofort einsatzbereiten NVIDIA-Lösung für KI-Datenplattformen
    Foto: nikomsolftwaer - stock.adobe.com

    Die KI-Datenplattform NewNeuralMesh schließt die Lücke zwischen KI-Proof-of-Concept und rentabler Produktion und liefert skalierbare Business Intelligence und schnellere KI-Ergebnisse mit NVIDIA

    SAN JOSE und CAMPBELL, Kalifornien, 17. März 2026 /PRNewswire/ -- Von der GTC 2026: WEKA, das Unternehmen für KI-Speicher und -Systeme, hat heute die allgemeine Verfügbarkeit seiner NeuralMesh AI Data Platform (AIDP) bekannt gegeben, die eine kompatible, hochleistungsfähige Infrastruktur für Unternehmen bietet, die für AI Factory-Implementierungen optimiert ist. Die Lösung basiert auf dem Referenzdesign der NVIDIA AI Data Platform und ist ein End-to-End-System, das die Bereitstellung von KI-fähigen Daten für AI Factories beschleunigt. Das Ergebnis: Die Zeitspanne für KI-Projekte verkürzt sich von Monaten auf Minuten, sodass Unternehmen in der Lage sind, KI-Anwendungen im Produktionsmaßstab unter Verwendung der besten Technologien in ihrem gesamten Ökosystem bereitzustellen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nvidia Corporation!
    Long
    170,48€
    Basispreis
    1,06
    Ask
    × 14,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    193,33€
    Basispreis
    1,06
    Ask
    × 14,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    WEKA and NVIDIA accelerate enterprise-ready AI factories

    Die Lösung nutzt die einzigartige adaptive Architektur von NeuralMesh, um das hartnäckigste Hindernis bei der KI in Unternehmen zu beseitigen: Unternehmen können nachweisen, dass KI-Konzepte im Rahmen von Proof-of-Concept (POC) funktionieren, haben jedoch immer wieder Schwierigkeiten, den Produktionsmaßstab zu erreichen.

    Basierend auf mehr als 170 Patenten und mehr als einem Jahrzehnt an KI-nativer Speicherinnovation – eine Grundlage, die keine konkurrierende Speicherplattform replizieren kann – wird NeuralMesh als einzige Lösung schneller und stabiler, wenn KI-Umgebungen auf Exabytes und darüber hinaus skalieren. Da die AI Factory-Dateninfrastruktur zu einer kritischen Schicht innerhalb der KI-Architektur von Unternehmen wird, hilft NeuralMesh seinen Kunden, die Lücke zwischen POC und Produktionsimplementierungen zu schließen. Kunden, die NeuralMesh mit Augmented Memory Grid betreiben, können bei Inferenz-Workloads 6,5-mal mehr Token pro GPU erzielen, was den Vorteil einer speziell entwickelten Architektur gegenüber einer nachgerüsteten Infrastruktur widerspiegelt.

    „Unternehmen setzen AI Factories jetzt intern ein und treiben damit die Umstellung auf Inferenzen im gesamten Ökosystem voran. Diese Unternehmen benötigen schnelle KI-Ergebnisse und brauchen einsatzbereite Lösungen, die die Anforderungen von Unternehmen an Zuverlässigkeit, Sicherheit und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis erfüllen", berichtet Liran Zvibel, Mitbegründer und CEO von WEKA. „NeuralMesh AIDP von WEKA bietet Unternehmen alles, was sie brauchen, um AI Factories im Dauerbetrieb zu betreiben: extreme Speicherleistung und die flexible Architektur, die für den Einsatz von KI im Produktionsmaßstab erforderlich ist. Ganz gleich, ob ein Unternehmen seine KI-Reise gerade erst beginnt oder eine vollständige NVIDIA-Bereitstellung betreibt – NeuralMesh AIDP lässt sich nahtlos skalieren, um das Wachstum des Unternehmens zu begleiten."

    Seite 1 von 4 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    WEKA verkürzt die Bereitstellungszeiten für AI Factories von Monaten auf Minuten - dank einer sofort einsatzbereiten NVIDIA-Lösung für KI-Datenplattformen Die KI-Datenplattform NewNeuralMesh schließt die Lücke zwischen KI-Proof-of-Concept und rentabler Produktion und liefert skalierbare Business Intelligence und schnellere KI-Ergebnisse mit NVIDIASAN JOSE und CAMPBELL, Kalifornien, 17. März 2026 …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     