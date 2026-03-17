JPMORGAN stuft UPS auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat die Einstufung für UPS nach einer Branchenkonferenz der US-Bank auf "Neutral" mit einem Kursziel von 107 US-Dollar belassen. Das Gespräch´ habe sich unter anderem auf die kurzfristigen operativen und finanziellen Herausforderungen des Logistikers konzentriert, schrieb Analyst Brian Ossenbeck in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen bleibe zuversichtlich, seine strategischen Initiativen erfolgreich umsetzen zu können. Für die Aktien seien die Erkenntnisse aber neutral./rob/tih/stwVeröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 15:07 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 15:07 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die United Parcel Service Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,35 % und einem Kurs von 84,95USD auf Lang & Schwarz (17. März 2026, 22:38 Uhr) gehandelt.