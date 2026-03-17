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    JPMORGAN stuft UPS auf 'Neutral'

    JPMORGAN stuft UPS auf 'Neutral'
    Foto: Siarhei - 356130783
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat die Einstufung für UPS nach einer Branchenkonferenz der US-Bank auf "Neutral" mit einem Kursziel von 107 US-Dollar belassen. Das Gespräch´ habe sich unter anderem auf die kurzfristigen operativen und finanziellen Herausforderungen des Logistikers konzentriert, schrieb Analyst Brian Ossenbeck in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen bleibe zuversichtlich, seine strategischen Initiativen erfolgreich umsetzen zu können. Für die Aktien seien die Erkenntnisse aber neutral./rob/tih/stw

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 15:07 / EDT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 15:07 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die United Parcel Service Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,35 % und einem Kurs von 84,95USD auf Lang & Schwarz (17. März 2026, 22:38 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Brian Ossenbeck
    Analysiertes Unternehmen: UPS
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 107
    Kursziel alt: 107
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A



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