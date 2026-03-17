BARCLAYS stuft RIO TINTO auf 'Equal Weight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 6600 Pence belassen. Das Kupferprojekt "Resolution" komme nach einem vollzogenen Landtausch voran, schrieb Amos Fletcher in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Entscheidung darüber sei seit 2014 durch verschiedene Berufungsverfahren vor US-Gerichten verzögert worden./rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 18:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 18:29 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 18:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 18:29 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 78,02EUR auf Lang & Schwarz (17. März 2026, 22:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Amos Fletcher
Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 66
Kursziel alt: 66
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Amos Fletcher
Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 66
Kursziel alt: 66
Währung: GBP
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