JEFFERIES stuft Prosus auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Prosus von 65,50 auf 66,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Giles Thorne passte seine Schätzungen für das Beteiligungsunternehmen in einer am Dienstag vorliegenden Studie an. Er bezog dabei erstmals den Kauf von Just Eat Takeaway in seine Schätzungen für 2026 ein. Für die Jahre 2027 und 2028 kürzte er seine operativen Schätzungen allerdings etwas wegen vorsichtigerer Annahmen für den übernommenen Essenslieferdienst./rob/tih/stwVeröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 11:44 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 16:01 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Prosus Registered (N) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,01 % und einem Kurs von 46,67EUR auf Lang & Schwarz (17. März 2026, 22:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Giles Thorne

Analysiertes Unternehmen: Prosus

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 66,50

Kursziel alt: 65,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

