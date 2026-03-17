JEFFERIES stuft Sartorius Stedim Biotech auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Sartorius Stedim nach einem Kapitalmarkttag des Mutterkonzerns Sartorius von 256 auf 262 Euro angehoben. Die Einstufung beließ James Vane-Tempest in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf "Buy". Der Konzernchef des Labor- und Pharmazulieferers habe seine Vorstellungen nebst neuen Mittelfristzielen dargelegt. Der Experte sieht in dem Ausblick eine Untergrenze, denn längerfristig sollte sich die verbesserte Planbarkeit der Wachstumstreiber positiv auf die Bewertung der Aktien auswirken./tih/stwVeröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 16:05 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 16:05 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sartorius Stedim Biotech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,10 % und einem Kurs von 175,0EUR auf Lang & Schwarz (17. März 2026, 22:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Vane-Tempest

Analysiertes Unternehmen: Sartorius Stedim Biotech

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 262

Kursziel alt: 256

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

