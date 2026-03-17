JEFFERIES stuft Sartorius Stedim Biotech auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Sartorius Stedim nach einem Kapitalmarkttag des Mutterkonzerns Sartorius von 256 auf 262 Euro angehoben. Die Einstufung beließ James Vane-Tempest in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf "Buy". Der Konzernchef des Labor- und Pharmazulieferers habe seine Vorstellungen nebst neuen Mittelfristzielen dargelegt. Der Experte sieht in dem Ausblick eine Untergrenze, denn längerfristig sollte sich die verbesserte Planbarkeit der Wachstumstreiber positiv auf die Bewertung der Aktien auswirken./tih/stw
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 16:05 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 16:05 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 16:05 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 16:05 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Sartorius Stedim Biotech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,10 % und einem Kurs von 175,0EUR auf Lang & Schwarz (17. März 2026, 22:45 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: James Vane-Tempest
Analysiertes Unternehmen: Sartorius Stedim Biotech
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 262
Kursziel alt: 256
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: James Vane-Tempest
Analysiertes Unternehmen: Sartorius Stedim Biotech
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 262
Kursziel alt: 256
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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