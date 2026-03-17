Jacobs veröffentlicht digitale Zwillingslösung für KI-Rechenzentren

DALLAS, 17. März 2026 /PRNewswire/ -- Jacobs (NYSE: J) hat eine Data Center Digital Twin-Lösung veröffentlicht, die es Entwicklern und Eigentümern ermöglicht, KI-Rechenzentren im Gigawattbereich in einer virtuellen Umgebung zu planen, zu simulieren und zu optimieren. Die Lösung beschleunigt die Markteinführung und verbessert die energetische Performance und den langfristigen Betrieb.

Lösung zur Beschleunigung der Umsatzgenerierung sowie zur Verbesserung der Energieeffizienz und der Betriebs- und Wartungsprozesse in KI-Rechenzentren

Die digitale Zwillingslösung, die auf der Grundlage des NVIDIA Omniverse DSX-Blueprints entwickelt wurde, kombiniert ein standardisiertes Referenzdesign für ein KI-Rechenzentrum im Gigawatt-Bereich mit einer hyperrealistischen virtuellen Umgebung sowie fortschrittlichen Simulationen von Rechen-, Energie- und Kühlsystemen, um als virtueller Zwilling eines KI-Rechenzentrums in Echtzeit zu dienen.

Die Lösung ermöglicht die sichere Integration von Komponenten innerhalb und außerhalb des Rechenzentrums, von Stromversorgungskonfigurationen vor Ort bis hin zu hochmodernen Simulationen der Luftströmung in Innenräumen. Durch die Integration von Rechen-, Strom-, Kühl- und Wassersystemen sowie standortspezifischen Merkmalen bietet die Lösung Transparenz von der frühen Planung über die virtuelle Inbetriebnahme bis hin zu Betrieb und Wartung.

Bob Pragada, Chair und Chief Executive Officer von Jacobs, sagte: „Moderne Anlagen werden immer komplexer und kostspieliger, und da die KI-Infrastruktur in den Gigawattbereich vordringt, brauchen Betreiber mehr Sicherheit, bevor sie Kapital bereitstellen. Mit unserem fundierten Wissen, unseren globalen Mitarbeitenden und unserer jahrzehntelangen Erfahrung bei der Bereitstellung der modernsten Anlagen der Welt schaffen wir Lösungen, die Eigentümern helfen, effizienter zu planen, die Leistung zu verbessern und langfristig einen sicheren und stabilen Betrieb zu gewährleisten."

Das erste Modul des digitalen Zwillings steht Eigentümern und Betreibern bereits zur Verfügung. Künftige Funktionen sollen über den gesamten Lebenszyklus einer Anlage hinweg einen Mehrwert bieten, von der Planung und dem Entwurf bis zur Inbetriebnahme und dem Bau. Zukünftige Entwürfe der Lösung zielen darauf ab, eine Blaupause für kleinere 250-Megawatt-Rechenzentren zu liefern, die einen breiteren Einsatz in der Industrie ermöglichen.