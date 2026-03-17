    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJacobs Solutions AktievorwärtsNachrichten zu Jacobs Solutions
    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Jacobs veröffentlicht digitale Zwillingslösung für KI-Rechenzentren

    Jacobs veröffentlicht digitale Zwillingslösung für KI-Rechenzentren
    Foto: Andrei Armiagov - stock.adobe.com

    Lösung zur Beschleunigung der Umsatzgenerierung sowie zur Verbesserung der Energieeffizienz und der Betriebs- und Wartungsprozesse in KI-Rechenzentren

    DALLAS, 17. März 2026 /PRNewswire/ -- Jacobs (NYSE: J) hat eine Data Center Digital Twin-Lösung veröffentlicht, die es Entwicklern und Eigentümern ermöglicht, KI-Rechenzentren im Gigawattbereich in einer virtuellen Umgebung zu planen, zu simulieren und zu optimieren. Die Lösung beschleunigt die Markteinführung und verbessert die energetische Performance und den langfristigen Betrieb.

    Die digitale Zwillingslösung, die auf der Grundlage des NVIDIA Omniverse DSX-Blueprints entwickelt wurde, kombiniert ein standardisiertes Referenzdesign für ein KI-Rechenzentrum im Gigawatt-Bereich mit einer hyperrealistischen virtuellen Umgebung sowie fortschrittlichen Simulationen von Rechen-, Energie- und Kühlsystemen, um als virtueller Zwilling eines KI-Rechenzentrums in Echtzeit zu dienen.

    Die Lösung ermöglicht die sichere Integration von Komponenten innerhalb und außerhalb des Rechenzentrums, von Stromversorgungskonfigurationen vor Ort bis hin zu hochmodernen Simulationen der Luftströmung in Innenräumen. Durch die Integration von Rechen-, Strom-, Kühl- und Wassersystemen sowie standortspezifischen Merkmalen bietet die Lösung Transparenz von der frühen Planung über die virtuelle Inbetriebnahme bis hin zu Betrieb und Wartung.

    Bob Pragada, Chair und Chief Executive Officer von Jacobs, sagte: „Moderne Anlagen werden immer komplexer und kostspieliger, und da die KI-Infrastruktur in den Gigawattbereich vordringt, brauchen Betreiber mehr Sicherheit, bevor sie Kapital bereitstellen. Mit unserem fundierten Wissen, unseren globalen Mitarbeitenden und unserer jahrzehntelangen Erfahrung bei der Bereitstellung der modernsten Anlagen der Welt schaffen wir Lösungen, die Eigentümern helfen, effizienter zu planen, die Leistung zu verbessern und langfristig einen sicheren und stabilen Betrieb zu gewährleisten."

    Das erste Modul des digitalen Zwillings steht Eigentümern und Betreibern bereits zur Verfügung. Künftige Funktionen sollen über den gesamten Lebenszyklus einer Anlage hinweg einen Mehrwert bieten, von der Planung und dem Entwurf bis zur Inbetriebnahme und dem Bau. Zukünftige Entwürfe der Lösung zielen darauf ab, eine Blaupause für kleinere 250-Megawatt-Rechenzentren zu liefern, die einen breiteren Einsatz in der Industrie ermöglichen.

    Seite 1 von 3 




    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Jacobs veröffentlicht digitale Zwillingslösung für KI-Rechenzentren Lösung zur Beschleunigung der Umsatzgenerierung sowie zur Verbesserung der Energieeffizienz und der Betriebs- und Wartungsprozesse in KI-RechenzentrenDALLAS, 17. März 2026 /PRNewswire/ - Jacobs (NYSE: J) hat eine Data Center Digital Twin-Lösung …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     