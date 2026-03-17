Redwood AI-CEO Louis Dron spricht bei Conversations That Matter über die KI-Chemieplattform und ihre breiteren Anwendungsmöglichkeiten

Vancouver, Kanada – 17. März 2026 / IRW-Press / Redwood AI Corp. (CSE: AIRX) (FWB: Y0N, WKN: A422EZ) („Redwood“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass sein Chief Executive Officer, Louis Dron, kürzlich in einem exklusiven Interview bei Conversations That Matter vorgestellt wurde, einem populären Langformat-Programm, das Führungspersönlichkeiten vorstellt, die wichtige Branchen und Ideen prägen. Das Programm wird in der Vancouver Sun vorgestellt und auf mehreren Fernsehsendern in British Columbia, Kanada, ausgestrahlt, darunter CHEK-TV, sowie auf digitalen Plattformen. Im Interview erläuterte Dron, wie das in Vancouver ansässige Unternehmen Redwood AI eine KI-Plattform entwickelt, die dazu beitragen soll, einen der größten Engpässe der Pharmaindustrie zu überwinden, indem die Bewertung, Prüfung und Skalierung von Wirkstoffen von der frühen Entdeckung bis zur Kommerzialisierung verbessert wird. Dabei hob er auch die breitere Anwendbarkeit der Chemie-KI-Plattform von Redwood in Bereichen wie der Verteidigung hervor, in denen schnelle chemische Analysen, Risikobewertungen und sichere Implementierungen von Bedeutung sein können.

Im Interview erklärte Dron, wie Redwoods Plattform KI, Chemoinformatik und groß angelegte Reaktionsdaten einsetzt, um Chemikern zu ermöglichen, Herstellungswege in Sekundenschnelle zu bewerten, Vor- und Nachteile in Bezug auf Kosten, Sicherheit, Skalierbarkeit und Umweltbelastung gegeneinander abzuwägen und schneller fundierte Entscheidungen über den gesamten Lebenszyklus der Arzneimittelentwicklung hinweg zu treffen. Er sprach auch über die wachsende Herausforderung für Pharmaunternehmen, Zehntausende und in einigen Fällen Millionen von Wirkstoffen prüfen zu müssen, um herauszufinden, welche es wert sind, weiterverfolgt zu werden.

Im Gespräch wurde auch die über die pharmazeutische Entwicklung hinausgehende Bedeutung der Technologie von Redwood angesprochen. Dron wies darauf hin, dass die Chemie das Herzstück vieler Branchen bildet, darunter Umweltanwendungen, Materialwissenschaften, Agrartechnologie und verteidigungsbezogene Bereiche. Redwood verzeichnet mittlerweile Interesse an seiner KI-Chemieplattform seitens Organisationen, die potenzielle Anwendungsmöglichkeiten in Bereichen wie dem Screening chemischer Gefahren und Bedrohungen, der schnellen Charakterisierung unbekannter Verbindungen, der Analyse chemischer Signaturen und der Bewertung von Lieferketten für chemische Vorläufer prüfen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass dieses wachsende branchenübergreifende Interesse die Flexibilität derselben Kerntechnologie widerspiegelt, die es für die pharmazeutische Forschung, Entwicklung und Herstellung entwickelt.