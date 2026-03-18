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    Bundesnetzagentur sieht Anstieg der Gaspreise mit Sorge

    Wirtschaft - Bundesnetzagentur sieht Anstieg der Gaspreise mit Sorge
    Foto: Gas-Hinweisschild (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesnetzagentur sieht den Gaspreis-Anstieg mit Sorge. "Die Preissprünge nach Ausbruch des Krieges sind heftig", sagte Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur, der "Rheinischen Post" (Mittwoch). Die Großhandelspreise für Gas (Day-ahead-Markt) hätten sich "etwa verdoppelt".

    Müller erklärte weiter: "Die weitere Entwicklung hängt von der Dauer des Krieges ab. Unsere Einschätzung der Versorgungssicherheit hat sich im Kern nicht geändert: Es gibt genügend Angebot auf den Märkten, allerdings zu steigenden Preisen."

    Das erschwert die Auffüllung der Speicher: "Die Befüllung der Gasspeicher für den nächsten Winter wird herausfordernd", sagte Müller weiter und appelliert an die Gashändler. "Die Befüllung ist aber keine Aufgabe des Staates, sondern der Gashändler. Diese stehen auch in der Verantwortung gegenüber ihren privaten und industriellen Kunden." Aktuell liegt der Füllstand der Speicher in Deutschland bei 22 Prozent.


    Verfasst von Redaktion dts
    Wirtschaft Bundesnetzagentur sieht Anstieg der Gaspreise mit Sorge Die Bundesnetzagentur sieht den Gaspreis-Anstieg mit Sorge. "Die Preissprünge nach Ausbruch des Krieges sind heftig", sagte Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur, der "Rheinischen Post" (Mittwoch). Die …
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