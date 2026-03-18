Innorna gibt die Genehmigung des IND-Antrags für IN026 durch die FDA bekannt und treibt damit die Entwicklung von mRNA-basierten Therapien für chronische Stoffwechselerkrankungen voran

SONDERVERWALTUNGSZONE HONGKONG, China und SHENZHEN, China und CAMBRIDGE, Massachusetts, 18. März 2026 /PRNewswire/ -- Innorna, ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das RNA-Medikamente entwickelt, gab heute bekannt, dass die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA (Food and Drug Administration) seinen Antrag auf Zulassung als neues Prüfpräparat (Investigational New Drug, IND) für IN026 genehmigt hat, eine in der Erprobung befindliche mRNA-basierte Therapie zur Behandlung von refraktärer Gicht. Die IND-Genehmigung ermöglicht es dem Unternehmen, eine klinische Phase-1-Studie zu starten, um die Sicherheit, Verträglichkeit, Pharmakokinetik und Pharmakodynamik von IN026 bei dieser derzeit unterversorgten Patientengruppe zu untersuchen.

IN026 ist eine potenzielle, in ihrer Klasse einzigartige mRNA-Therapie für refraktäre Gicht und markiert den Beginn einer neuen Kategorie von mRNA-Arzneimitteln, die durch die firmeneigene mRNA-LNP-Plattform von Innorna ermöglicht wird.

IN026 transportiert mRNA, die für die Urat-Oxidase (Urikase; UOX) kodiert, in die Leber, um den systemischen Abbau von Harnsäure zu ermöglichen.

„Refraktäre Gicht ist nach wie vor eine schwerwiegende, stark beeinträchtigende Erkrankung, und bestehende biologische Therapien sind durch Immunogenität, Verträglichkeitsprobleme und eine mit der Zeit nachlassende Wirksamkeit eingeschränkt. Wir sind stolz darauf, IN026 als potenzielles, in seiner Klasse erstes experimentelles mRNA-Therapeutikum, das darauf ausgelegt ist, diese Einschränkungen zu überwinden, in die klinische Entwicklung zu bringen", sagte Michael Beckert, Chief Medical Officer von Innorna.

„Wir haben Innorna in der Überzeugung gegründet, dass mRNA als neue Modalität das erreichen kann, was bestehende therapeutische Ansätze nicht leisten können", sagte Dr. Linxian Li, Gründer und CEO von Innorna. „Mit dem Eintritt von IN026 in die klinische Entwicklung schlagen wir ein neues Kapitel für mRNA-basierte Proteinersatztherapien auf, die für die wiederholte Verabreichung und die langfristige Kontrolle chronischer Erkrankungen entwickelt wurden."

Informationen zur refraktären Gicht

Refraktäre oder schwer zu behandelnde Gicht betrifft Patienten, die trotz einer nach Leitlinien durchgeführten uratsenkenden Therapie weiterhin häufige Schübe und fortschreitende Tophi erleben oder den Zielwert für den Serumharnsäurespiegel nicht erreichen können; dies stellt eine Population mit erheblichem ungedecktem medizinischem Bedarf dar. 2026 wird die refraktäre Gicht schätzungsweise etwa 1,9 Millionen Menschen weltweit betreffen, was etwa 3 % aller Gichtpatienten entspricht.