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    NX Europe nimmt an der „LogiPharma 2026" in Wien, Österreich, teil

    TOKIO, 18. März 2026 /PRNewswire/ -- Die Nippon Express Europe GmbH (im Folgenden „NX Europe"), ein Konzernunternehmen der NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC., wird an der dreitägigen „LogiPharma 2026" teilnehmen, die von Dienstag, dem 14. April, bis Donnerstag, dem 16. April, in Wien, Österreich, stattfindet.

    Logo: https://drive.google.com/file/d/1dqm0cxpYamnvMUra1AGXMuGlX932Z353/view?usp=drive_link  

    Darstellung des Messestandes: https://drive.google.com/file/d/1guaKgfC_-GNuLGYw3SWq0ikYOx6uhpa8/view?usp=drive_link 

    Die LogiPharma ist eine der größten internationalen Fachmessen Europas, auf der Herausforderungen, Trends und die neuesten Initiativen in der Lieferkette des Gesundheitswesens und der Biowissenschaften vorgestellt werden. Pharmaunternehmen, biopharmazeutische Firmen, Hersteller medizinischer Geräte, Logistikunternehmen und andere in der Herstellung und im Vertrieb von Arzneimitteln tätige Unternehmen kommen zusammen, um die neuesten Technologien und Dienstleistungen vorzustellen.

    Am Stand präsentiert NX Europe Lösungen, die die für die Pharmalogistik erforderlichen Qualitäts- und Compliance-Anforderungen erfüllen und die weltweit nach Good Distribution Practice (GDP) zertifizierten Standorte der NX Group sowie deren Speditionslogistikdienstleistungen nutzen, die internationalen Transport mit temporären Lagerkapazitäten kombinieren.

    Darüber hinaus fungiert NX Europe als Sponsor eines NX-Kaffeestands, der allen Teilnehmern als praktischer Treffpunkt für Networking und Informationsaustausch dient.

    Die NX Group hat sich zum Ziel gesetzt, Kunden in der globalen Pharmaindustrie durch den Aufbau einer äußerst zuverlässigen und sicheren globalen Pharmalogistikplattform zu unterstützen und damit zur Gesundheit der Menschen weltweit beizutragen.

    Veranstaltungsübersicht
    - Name der Ausstellung: LogiPharma 2026
    - Termine: Dienstag, 14. April - Donnerstag, 16. April 2026, 9:00 - 18:00 Uhr
    - Veranstaltungsort: Austria Center Vienna
    - Stand: 92
    - Offizielle Website: https://logipharmaeu.wbresearch.com/ 

    Ausstellungsinhalte
    - End-to-End-Lösungen für die Lieferkette
    Unterstützung bei der Planung und im Betrieb entlang der gesamten pharmazeutischen Lieferkette, vom internationalen Transport über die Lagerung bis hin zum Vertrieb
    – Qualität und Compliance
    : Betriebsabläufe, die auf der Einhaltung der GDP-Richtlinien und anderer Standards basieren, sowie Initiativen im Bereich Risikomanagement und Qualitätskontrollsysteme
    – Nachhaltigkeit
    : Maßnahmen zur Verringerung der Umweltbelastung bei der Durchführung und dem Ausbau pharmazeutischer Logistikaktivitäten

    Informationen zur NX Group: https://drive.google.com/file/d/1mbvBL6C8THZNrR5LREgGeafNkEdaAmV-/view?usp=drive_link 

    Offizielle Website der NX Group: https://www.nipponexpress.com/
    Offizielles LinkedIn-Konto der NX Group: https://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/ 

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/nx-europe-nimmt-an-der-logipharma-2026-in-wien-osterreich-teil-302716773.html





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