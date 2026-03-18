Wolfram-Power aus Sangdong: Almontys Weg für mehr Unabhängigkeit des Westens bei kritischen Rohstoffen Wolfram entscheidet über die Sicherheit moderner Verteidigungssysteme und die Zukunft der Hochtechnologie. Dieser Rohstoff ist der strategische Schlüssel, bei dem China bisher fast alle Trümpfe in der Hand hielt. Doch mit der Inbetriebnahme der …



