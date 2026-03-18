KI-Antreiber für Gas-Windkraft-Hype und Uran-Comeback: Power-Aktien-Portfolio mit RWE, Nordex und Standard Uranium Der globale Energiehunger ist unersättlich geworden und wird auch die kommenden Jahre wohl unersättlich bleiben. Getrieben durch den rasanten Aufstieg der Künstlichen Intelligenz und eine stetig wachsende Weltbevölkerung, suchen Investoren pausenlos …



