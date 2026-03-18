KI-Antreiber für Gas-Windkraft-Hype und Uran-Comeback: Power-Aktien-Portfolio mit RWE, Nordex und Standard Uranium
Der globale Energiehunger ist unersättlich geworden und wird auch die kommenden Jahre wohl unersättlich bleiben. Getrieben durch den rasanten Aufstieg der Künstlichen Intelligenz und eine stetig wachsende Weltbevölkerung, suchen Investoren pausenlos …
Foto: zukunftsbilanzen.de
Der globale Energiehunger ist unersättlich geworden und wird auch die kommenden Jahre wohl unersättlich bleiben. Getrieben durch den rasanten Aufstieg der Künstlichen Intelligenz und eine stetig wachsende Weltbevölkerung, suchen Investoren pausenlos nach stabilen Pfeilern in der Stromversorgung. Ob massive Investitionen in den USA, deutsche Ingenieurskunst auf hoher See oder die unverzichtbare Grundlast durch Uran, der Markt ist in Bewegung. In diesem Artikel schauen wir uns die aktuelle Lage des Energieriesen RWE, die beeindruckende Aufholjagd des Windkraft-Spezialisten Nordex und die jüngsten, vielversprechenden Explorationserfolge von Standard Uranium an. Energie kommt nicht mehr einfach nur aus der Steckdose, sondern wird zum entscheidenden Faktor für Wohlstand und Rendite.
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