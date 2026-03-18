Gold auf 10.000 USD? Analysten sehen bei Desert Gold über 500 % Kurspotenzial! Sehen wir den Goldpreis in einigen Jahren bei 10.000 USD je Unze? Nachdem J.P. Morgan-Chef Jamie Dimon bereits im Vorjahr mit einer solchen Prognose für Aufsehen gesorgt hatte, ziehen inzwischen weitere prominente Experten nach. So halten unter …



