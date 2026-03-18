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    Gold auf 10.000 USD? Analysten sehen bei Desert Gold über 500 % Kurspotenzial!

    Sehen wir den Goldpreis in einigen Jahren bei 10.000 USD je Unze? Nachdem J.P. Morgan-Chef Jamie Dimon bereits im Vorjahr mit einer solchen Prognose für Aufsehen gesorgt hatte, ziehen inzwischen weitere prominente Experten nach. So halten unter …

    Gold auf 10.000 USD? Analysten sehen bei Desert Gold über 500 % Kurspotenzial!
    Foto: esg-aktien.de
    Sehen wir den Goldpreis in einigen Jahren bei 10.000 USD je Unze? Nachdem J.P. Morgan-Chef Jamie Dimon bereits im Vorjahr mit einer solchen Prognose für Aufsehen gesorgt hatte, ziehen inzwischen weitere prominente Experten nach. So halten unter anderem Ed Yardeni, Präsident von Yardeni Research, Peter Schiff, Chefstratege von Euro Pacific Asset Management, und Jefferies-Stratege Chris Wood fünfstellige Kurse beim Edelmetall in den kommenden Jahren ebenfalls für möglich. Gold verspricht Anleger also weiterhin glänzende Gewinne. Dabei könnte Desert Gold bereits in diesem Jahr zum Outperformer im Depot werden. Analysten sehen über 500 % Kurspotenzial.

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