Die Aktie für den Drohnen-Superzyklus! Volatus Aerospace mit starkem Newsflow! Iranische Drohnen halten den Nahen Osten und damit die Weltwirtschaft weiter in Atem. Weder Städte wie Dubai noch Ölfelder in Saudi-Arabien oder Flughäfen wie in Katar sind trotz großer Verteidigungsbudgets sicher. Unbemannte Flugobjekte, die …



