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    Die Aktie für den Drohnen-Superzyklus! Volatus Aerospace mit starkem Newsflow!

    Iranische Drohnen halten den Nahen Osten und damit die Weltwirtschaft weiter in Atem. Weder Städte wie Dubai noch Ölfelder in Saudi-Arabien oder Flughäfen wie in Katar sind trotz großer Verteidigungsbudgets sicher. Unbemannte Flugobjekte, die …

    Die Aktie für den Drohnen-Superzyklus! Volatus Aerospace mit starkem Newsflow!
    Foto: esg-aktien.de
    Iranische Drohnen halten den Nahen Osten und damit die Weltwirtschaft weiter in Atem. Weder Städte wie Dubai noch Ölfelder in Saudi-Arabien oder Flughäfen wie in Katar sind trotz großer Verteidigungsbudgets sicher. Unbemannte Flugobjekte, die vergleichsweise billig produziert werden können und sich nur schwer bekämpfen lassen, entwickeln sich zu einem zentralen Faktor moderner Konflikte. Milliarden müssen weltweit investiert werden. Genau in diesem Zukunftsmarkt ist Volatus Aerospace früh aktiv geworden. Das kanadische Unternehmen hat sich im Bereich unbemannter Flugsysteme breit aufgestellt – mit Lösungen für militärische ebenso wie für zivile Anwendungen. Das Unternehmen hat in den vergangenen Wochen mit einem wahren Nachrichtenfeuerwerk überzeugt. Die Aktie dürfte noch deutlich Luft nach oben haben.

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