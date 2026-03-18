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Thyssenkrupp Nucera kappt Jahresziele
- Thyssenkrupp Nucera streicht Ziele wegen Projekten
- Umsatz erwartet nur 450 bis 550 Millionen Euro bald
- Ebit Verluste zwischen 30 und 80 Millionen erwartet
(Die Meldung vom Dienstagabend wurde aus technischen Gründen wiederholt.)
DORTMUND (dpa-AFX) - Der Elektrolysespezialist Thyssenkrupp Nucera streicht wegen eines geplatzten Projekts und teurer Nachbesserungen seine Jahresziele zusammen. Der Umsatz dürfte im laufenden Geschäftsjahr bis Ende September statt 500 bis 600 Millionen nur 450 bis 550 Millionen Euro erreichen, teilte das Unternehmen überraschend am Dienstagabend in Dortmund mit.
Dadurch dürfte das zu Thyssenkrupp gehörende Unternehmen vor Zinsen und Steuern (Ebit) einen Verlust zwischen 30 und 80 Millionen Euro verbuchen. Bisher hatte das Management noch ein Ergebnis zwischen null und minus 30 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Am Finanzmarkt wurden die Nachrichten mit einem Kursrutsch quittiert: Im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate verlor die Nucera-Aktie im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs mehr als acht Prozent an Wert.
Als Ursachen nannte Thyssenkrupp Nucera unerwartet hohe Aufwendungen in der Sparte für grünen Wasserstoff. Dort müssten vor der Fertigstellung und Inbetriebnahme der ersten Elektrolyseuranlagen Optimierungen an bereits ausgelieferten Modulen vorgenommen werden. Zudem baue ein Kunde aus den USA eine Anlage nicht fertig, weil die Renditeerwartungen nicht mehr ausreichten. Insgesamt rechnet Thyssenkrupp Nucera deshalb mit Kosten in niedriger zweistelliger Millionen-Euro-Höhe. Diese würden im zweiten Geschäftsquartal verbucht./stw/tih
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,49 % und einem Kurs von 8,056 auf Lang & Schwarz (17. März 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um -13,37 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -29,26 %.
Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 5,02 Mrd..
ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,000EUR. Von den letzten 6 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +24,13 %/+11,72 % bedeutet.
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1. Kaufen wenn die Kanonen donnern!
2.Sunil Jagwani hat laut der am 9. März 2026 veröffentlichten Korrektur einer früheren Meldung 0,00 Prozent echte Stimmrechte aus Aktien und 9,13 Prozent über Instrumente. Die Schwelle wurde am 25. Februar 2026 erreicht. Die Position besteht aus zwei cash-settled Equity Swaps über 1.590.000 und 12.740.000 Stimmrechte sowie zwei physically settled Put-Optionen über 25.500.000 und 17.000.000 Stimmrechte. Insgesamt also 56.830.000 Stimmrechte-Äquivalente bezogen auf 622.531.741 Gesamtstimmrechte.
Die gemeldete thyssenkrupp-Position von Sunil Jagwani ist nach Struktur und Regulierungslogik bullish.
Nicht, weil er schon 9,13 Prozent echte Aktien hält.
...und wenn die Inder nicht wollen - die Flacks Group ist lt. Reuters "Flacks Group 'ready to bid' for Thyssenkrupp steel business if current sale talks fail
Der Markt ist gerade ganz klar im Risk-Off-Modus: geopolitische Spannungen, steigende Energiepreise und wieder mehr Inflationssorgen. In so einem Umfeld werden zyklische Industriewerte nun mal zuerst verkauft – das hat oft wenig mit dem einzelnen Unternehmen zu tun.
Dazu kommen jetzt wieder die üblichen Zweifel und Gerüchte rund um mögliche Deals – das verstärkt die Nervosität zusätzlich.
Dabei darf man nicht vergessen: thyssenkrupp AG ist zuvor ordentlich gelaufen. Dass nach so einer Bewegung auch mal Gewinne mitgenommen werden, ist völlig normal. Gefällt mir auch nicht, gehört aber zum Markt dazu.
Wer sich die Mühe macht, die einzelnen Sparten mal selbst grob durchzurechnen, sieht schnell, warum hier einige Investoren langfristig Potenzial sehen.
Und eine Frage in die Runde: Worauf setzt eigentlich Sunil Jagwani mit seinem Engagement – und vor allem mit welchem Kapitaleinsatz? Die Struktur seiner Position wirkt für mich eher wie eine Wette auf steigende Kurse.
Ich bleibe jedenfalls entspannt und weiterhin überzeugt.
Wenn sich die Story entwickelt, sind hier meiner Meinung nach auch wieder deutlich höhere Kurse als „dreifuffzig“ möglich.