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    Thyssenkrupp Nucera kappt Jahresziele

    Für Sie zusammengefasst
    • Thyssenkrupp Nucera streicht Ziele wegen Projekten
    • Umsatz erwartet nur 450 bis 550 Millionen Euro bald
    • Ebit Verluste zwischen 30 und 80 Millionen erwartet
    WDH - Thyssenkrupp Nucera kappt Jahresziele
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (Die Meldung vom Dienstagabend wurde aus technischen Gründen wiederholt.)

    DORTMUND (dpa-AFX) - Der Elektrolysespezialist Thyssenkrupp Nucera streicht wegen eines geplatzten Projekts und teurer Nachbesserungen seine Jahresziele zusammen. Der Umsatz dürfte im laufenden Geschäftsjahr bis Ende September statt 500 bis 600 Millionen nur 450 bis 550 Millionen Euro erreichen, teilte das Unternehmen überraschend am Dienstagabend in Dortmund mit.

    Dadurch dürfte das zu Thyssenkrupp gehörende Unternehmen vor Zinsen und Steuern (Ebit) einen Verlust zwischen 30 und 80 Millionen Euro verbuchen. Bisher hatte das Management noch ein Ergebnis zwischen null und minus 30 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Am Finanzmarkt wurden die Nachrichten mit einem Kursrutsch quittiert: Im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate verlor die Nucera-Aktie im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs mehr als acht Prozent an Wert.

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    Als Ursachen nannte Thyssenkrupp Nucera unerwartet hohe Aufwendungen in der Sparte für grünen Wasserstoff. Dort müssten vor der Fertigstellung und Inbetriebnahme der ersten Elektrolyseuranlagen Optimierungen an bereits ausgelieferten Modulen vorgenommen werden. Zudem baue ein Kunde aus den USA eine Anlage nicht fertig, weil die Renditeerwartungen nicht mehr ausreichten. Insgesamt rechnet Thyssenkrupp Nucera deshalb mit Kosten in niedriger zweistelliger Millionen-Euro-Höhe. Diese würden im zweiten Geschäftsquartal verbucht./stw/tih

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,49 % und einem Kurs von 8,056 auf Lang & Schwarz (17. März 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um -13,37 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -29,26 %.

    Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 5,02 Mrd..

    ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,000EUR. Von den letzten 6 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +24,13 %/+11,72 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu ThyssenKrupp - 750000 - DE0007500001

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung der ThyssenKrupp‑Aktie: Übernahmegerüchte (Kone/TK Elevator bis ~25 Mrd. €) und Jefferies‑Upgrade auf Buy (13 €) stehen gegen starke Volatilität mit rund 38% Korrektur. Diskutiert werden Handelsplatz‑Effekte (London vs XETRA), mutmaßliche Short-/Derivateaktivitäten, Equity‑Swaps sowie eine große Instruments‑Meldung von Sunil Jagwani, die vielfach als ökonomisch long interpretiert wird.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

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