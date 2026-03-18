Mineralressourcenschätzung für Kasiya vor der DFS deutlich aufgewertet

WICHTIGSTE HIGHLIGHTS

- Die gesamte Rutilmineralressource steigt auf 2,1 Milliarden Tonnen mit 0,96 % Rutil, was 20,3 Mio. Tonnen enthaltenem Rutil entspricht, bzw. mit 0,95 % TGC für 20,0 Mio. Tonnen Graphit (M, I & I).

- Die nachgewiesenen und angedeuteten (M&I) enthaltenen Rutilmengen steigen um 32 % auf 16,1 Mio. Tonnen (1,6 Milliarden Tonnen mit 0,98 % Rutil) – eine erhebliche Steigerung des Vertrauensniveaus der Ressourcen im Vorfeld der DFS.

- Die nachgewiesenen Ressourcen sollen in den ersten sechs Betriebsjahren abgebaut und aufbereitet werden – höchste Vertrauenskategorie nach JORC-Code, erstmals bei Kasiya erreicht.

- Die Aufwertung der Ressource erfüllt den für eine bankfähige DFS erforderlichen Klassifizierungsstandard – ein entscheidender Meilenstein auf dem Weg zur Projektfinanzierung.

18. März 2026 / IRW-Press / Sovereign Metals Limited (ASX: SVM; AIM: SVML; OTCQX: SVMLF) (Sovereign oder das Unternehmen) freut sich, eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung (MRE) für sein Rutil-Graphit-Vorzeigeprojekt Kasiya (Kasiya oder das Projekt) in Malawi bekannt zu geben.

Die aktualisierte MRE dient als Ressourcenbasis für den Abbauplan der endgültigen Machbarkeitsstudie (DFS) für Kasiya und ersetzt die vorherige MRE vom April 2023 (vorherige MRE).

Die kombinierten nachgewiesenen und angedeuteten Rutilressourcen sind um 38 % auf 1.652 Mio. Tonnen gestiegen und machen nun 77 % der gesamten Ressourcenbasis aus. Diese wesentliche Verbesserung des Vertrauensniveaus der Ressourcen spiegelt die abgeschlossenen umfangreichen Infill-Bohrprogramme wider und bietet eine solide Grundlage für die bevorstehende DFS. Wichtig ist, dass für Kasiya erstmals eine Ressource in der Kategorie „nachgewiesen“ definiert wurde, die mindestens die ersten sechs Jahre des geplanten Betriebs abdeckt.

Frank Eagar, Managing Director und CEO, kommentierte:

„Diese aktualisierte MRE stellt für Sovereign einen bedeutenden Meilenstein dar, während wir für das Projekt Kasiya die endgültige Machbarkeitsstudie durchführen. Die Zunahme der enthaltenen Rutilmengen in der Kategorie ‚nachgewiesen und angedeutet‘ um 32 % sowie unsere allererste nachgewiesene Ressource spiegeln sowohl die Qualität unserer geologischen Datensätze als auch die außergewöhnliche Beschaffenheit dieser Lagerstätte wider. Die Genauigkeit der aktualisierten Ressourcenschätzung gibt unseren strategischen und kommerziellen Partnern sowie uns selbst großes Vertrauen in die Ressourcenbasis, auf der unser potenzieller Abbauplan basiert. Kasiya ist weltweit nach wie vor unübertroffen als Quelle für Naturrutil, und diese Aktualisierung der MRE untermauert ihr Potenzial als langfristiger, kostengünstiger Lieferant für kritische globale Lieferketten.“

AKTUALISIERTE MINERALRESSOURCENSCHÄTZUNG

Tabelle 1: Rutil-Mineralressourcenschätzung für Kasiya (März 2026)

Kategorie Tonnen (Mio. t) Rutilgehalt (%) Rutil (Mio. t) TGC (%) TGC (Mio. t) Rutiläquivalent (%) Nachgewiesen 107 1,05 1,12 1,56 1,67 1,94 Angedeutet 1.545 0,97 14,99 1,05 16,26 1,57 Gesamt M&I 1.652 0,98 16,12 1,09 17,93 1,60 Vermutet 452 0,91 4,12 0,45 2,02 1,17 Gesamte Rutil-MRE 2.105 0,96 20,24 0,95 19,95 1,51

Anmerkung: Die Rutilmineralressource wurde anhand eines Tagebaumodells definiert, wobei die Mineralisierung für die Optimierung des Tagebaumodells mit >= 0,75 % Rut95 festgelegt wurde. Zur Ermittlung des wirtschaftlichen Werts wurde ein Nettopreis für Rutilkonzentrat von 1.400 US$ zugrunde gelegt. Graphit hatte in dieser Berechnung keinen Wert. Die Rutil-MRE wird auf der Grundlage der gesamten Rutilmineralisierung von >= 0,4 % Rut95 innerhalb des optimierten Grubenmodells angegeben. Etwaige offensichtliche Abweichungen bei den Summen sind auf Rundungen zurückzuführen.

Tabelle 2: MRE-Vergleich – vorherige gegenüber aktualisierte MRE

Metrik Vorherige MRE Aktualisierte MRE Veränderung Gesamtressourcen in Tonnen (Mio. t) 1.809 2.105 +16 % Nachgewiesene und angedeutete Tonnage (Mio. t) 1.200 1.652 +38 % M&I: enthaltener Rutil (Mio. t) 12,2 16,1 +32 % Gesamtmenge an Rutil (Mio. t) 17,9 20,2 +13 %

Abbildung 1: Anstieg der MRE von Kasiya in allen Kategorien

Die aktualisierte MRE bildet die Ressourcengrundlage für den bevorstehenden Abbauplan sowie für die Minenoptimierungsstudie im Rahmen der DFS. Die Erhöhung des Vertrauensniveaus der nachgewiesenen und angedeuteten Ressourcen ist ein entscheidender Input für die DFS und ermöglicht es dem Unternehmen, eine Ressourcenbasis mit dem Klassifizierungsgrad vorzulegen, der für eine bankfähige Projektfinanzierung und Abnahmeverhandlungen erforderlich ist.

Die DFS von Sovereign schreitet in allen Arbeitsbereichen voran, darunter Abbau, Aufbereitung, Infrastruktur, Umwelt- und Sozialstudien sowie kommerzielle Vereinbarungen.

MRE UNTERSTREICHT DIE STRATEGISCHE BEDEUTUNG VON SOVEREIGN FÜR GLOBALE LIEFERKETTEN

Kasiya ist eine einzigartig diversifizierte Quelle für kritische Mineralien, die für die Verteidigungs-, Industrie- und Energiesicherheit unerlässlich sind. Die aktualisierte MRE belegt das Potenzial von Kasiya, über mehrere Jahrzehnte hinweg titanhaltigen Rutil und Graphit zu liefern, sowie seine Position als weltweit strategisch wichtigste Quelle für Rutil.

Naturrutil ist ein kritisches Mineral, das für die Titanmetallproduktion in der Luft- und Raumfahrt, der Verteidigung und für medizinische Anwendungen unverzichtbar ist. Laut dem führenden Titanberatungsunternehmen TZ Minerals International Pty Ltd (TZMI) wird die Nachfrage der Titanmetallindustrie nach Rutil voraussichtlich jährlich um 3 % steigen, während das weltweite Angebot in den nächsten zehn Jahren voraussichtlich um 7 % pro Jahr zurückgehen wird. Der Markt steht vor einem sich vergrößernden strukturellen Defizit.

Naturrutil erzielt aufgrund seiner überlegenen Qualität (+ 95 % TiO2), der geringeren Verarbeitungskosten und des geringeren ökologischen Fußabdrucks einen erheblichen Preisaufschlag gegenüber alternativen Titan-Ausgangsmaterialien. Da es in den wichtigsten Verbraucherländern keine nennenswerte heimische Produktion gibt, positionieren die Größe und Qualität von Kasiya das Unternehmen als die strategisch wichtigste Quelle für Naturrutil außerhalb der derzeitigen Förderregionen.

Angesichts der aktualisierten MRE ist Kasiya aufgestellt, um diese kritische Versorgungslücke zu einem Zeitpunkt zu schließen, an dem neue Quellen für Naturrutil dringend benötigt werden.

Die Graphitressource stärkt den strategischen Wert von Kasiya durch ein zweites kritisches Mineral zusätzlich. Angesichts einer prognostizierten jährlichen Zunahme der Graphitnachfrage von 9 % in Batterie- und Industrieanwendungen (Benchmark Mineral Intelligence) bietet das im Projekt enthaltene Graphitvolumen von 20,0 Mio. Tonnen ein erhebliches Potenzial als wertvolles Nebenprodukt.

TECHNISCHE DETAILS ZUR MRE für KASIYA

Die MRE für Kasiya wurde von Sovereign unter Anleitung der MSA Group erstellt und entspricht dem JORC-Code (2012) (JORC).

Die Rutilmineralisierung liegt in seitlich ausgedehnten, oberflächennahen, flachen „decken“-artigen Körpern in Bereichen vor, in denen das Verwitterungsprofil erhalten und nicht wesentlich erodiert ist. Die hochgradigen Zonen sind geologisch relativ konsistent mit begrenzter Variabilität in und quer zur Streichrichtung. Der Mineralisierungstyp ist am besten in Abbildung 2 unten dargestellt.

Abbildung 2: MRE mit Ost-West-Profilschnitten 8.479.200 N (A-B) und Ost-West-Profilschnitten 8.467.600 N (C-D) (Profilschnitte mit +/- 100 m bei 30-facher vertikaler Überhöhung)

Link zur vollständigen englischen Originalmitteilung:

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Anfragen

Frank Eagar, Managing Director & CEO

Südafrika/Malawi

+27 21 140 3190

Sapan Ghai, CCO

London

+44 207 478 3900

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die durch Wörter wie „erwartet“, „antizipiert“, „glaubt“, „projiziert“, „plant“ und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Erwartungen und Überzeugungen von Sovereign in Bezug auf zukünftige Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zwangsläufig Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Sovereign liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von solchen Aussagen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen. Sovereign übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen nachträglich zu aktualisieren oder zu revidieren, um den Umständen oder Ereignissen nach dem Datum dieser Pressemitteilung Rechnung zu tragen.

Erklärung der sachkundigen Personen

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf die Mineralressourcenschätzung beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Jeremy Witley, einer sachkundigen Person, zusammengestellt wurden, und geben diese wahrheitsgetreu wieder. Herr Witley ist Mitglied des South African Council for Natural Scientific Professions (SACNASP Pr. Sci. Nat.), einer Recognised Professional Organisation, die Teil einer Liste ist, die von Zeit zu Zeit von der ASX veröffentlicht wird. Herr Witley ist Geschäftsführer der MSA Group, einem unabhängigen Beratungsunternehmen. Er verfügt über ausreichende Erfahrungen, die für die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte, um die es hier geht, sowie für die von ihm ausgeübte Tätigkeit relevant sind, um als sachkundige Person gemäß der Definition in der Ausgabe 2012 des „Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves“ zu gelten. Herr Witley erklärt sich damit einverstanden, dass die auf seinen Informationen basierenden Sachverhalte in der Form und im Kontext, in dem sie erscheinen, in den Bericht aufgenommen werden.

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf Explorationsergebnisse beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Malcolm Titley, einer sachkundigen Person, zusammengestellt wurden, und geben diese wahrheitsgetreu wieder. Herr Titley ist Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy und des Australian Institute of Geoscientists. Herr Titley ist Technical Services Manager und Inhaber von nicht notierten leistungsbezogenen Rechten an Sovereign. Herr Titley verfügt über ausreichende Erfahrungen, die für die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte, um die es hier geht, sowie für die von ihm ausgeübte Tätigkeit relevant sind, um als sachkundige Person gemäß der Definition in der Ausgabe 2012 des „Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves“ zu gelten. Herr Titley erklärt sich damit einverstanden, dass die auf seinen Informationen basierenden Sachverhalte in der Form und im Kontext, in dem sie erscheinen, in den Bericht aufgenommen werden.

Die Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf das Produktionsziel, die Verarbeitung, die Infrastruktur sowie die Investitions- und Betriebskosten beziehen, stammen aus einer Pressemitteilung vom 22. Januar 2025, die unter www.sovereignmetals.com.au eingesehen werden kann. Sovereign bestätigt, dass: a) dem Unternehmen keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der ursprünglichen Pressemitteilung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen; b) alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die dem Produktionsziel zugrunde liegen, und die damit zusammenhängenden prognostizierten Finanzinformationen, die aus dem in der ursprünglichen Pressemitteilung enthaltenen Produktionsziel abgeleitet wurden, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben; und c) die Form und der Kontext, in dem die Ergebnisse der relevanten sachkundigen Personen in dieser Präsentation dargestellt werden, gegenüber der ursprünglichen Pressemitteilung nicht wesentlich verändert wurden.

Diese Mitteilung wurde von Frank Eagar, Managing Director und CEO des Unternehmens, genehmigt und zur Veröffentlichung freigegeben.

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Die Sovereign Metals Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,41 % und einem Kurs von 0,465EUR auf Lang & Schwarz (17. März 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.