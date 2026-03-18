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    USA setzen Bunkerbrecher gegen Stellungen an Straße von Hormus ein

    Für Sie zusammengefasst
    • US Streitkraefte setzten bunkerbrechende Bombenvor
    • Ziel waren iranische Raketenstellungen in Hormusan
    • Schiffsverkehr in der Meerenge war praktisch lahme
    USA setzen Bunkerbrecher gegen Stellungen an Straße von Hormus ein
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Streitkräfte haben nach eigenen Angaben bunkerbrechende Bomben eingesetzt, um besonders geschützte iranische Raketenstellungen an der Straße von Hormus anzugreifen. "Mehrere" der Bomben mit einem Gewicht von jeweils knapp 2,3 Tonnen seien "erfolgreich eingesetzt" worden, teilte das US-Regionalkommando für den Nahen Osten (Centcom) mit.

    Die Spezialmunition mit besonderer Durchdringungskraft kommt etwa bei Angriffen auf besonders verstärkte Einrichtungen oder unterirdische Bunkeranlagen zum Einsatz. Nach Angaben des US-Militärs zielte der Angriff auf Stellungen mit Marschflugkörpern ab, die gegen Schiffe eingesetzt werden sollten. Sie hätten "eine Bedrohung für den Schiffsverkehr in der Meerenge" dargestellt.

    Die Straße von Hormus zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman ist eine wichtige Ader für den internationalen Handel mit Öl und Flüssiggas. Teheran hat infolge der amerikanisch-israelischen Angriffe im Iran mehrfach gedroht, dort passierende Schiffe anzugreifen. Der Schiffsverkehr in der Meerenge ist seit Kriegsbeginn vor rund zweieinhalb Wochen praktisch zum Erliegen gekommen./jcf/DP/zb





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