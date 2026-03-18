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    Zwei Tote bei iranischem Raketenangriff auf Israel

    Für Sie zusammengefasst
    • Iranischer Raketenangriff in Ramat Gan bei Tel Avi
    • Zwei Tote ein Paar im Alter zwischen 70 und 80 alt
    • Luftabwehr in mehreren Golfstaaten war im Einsatze
    Zwei Tote bei iranischem Raketenangriff auf Israel
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    TEL AVIV (dpa-AFX) - Bei einem iranischen Raketenangriff sind in Israel mindestens zwei Menschen getötet worden. Ein Mann und eine Frau wurden bei einer Attacke in der Stadt Ramat Gan nahe Tel Aviv schwer verwundet und erlagen wenig später ihren Verletzungen, wie der Rettungsdienst Magen David Adom mitteilte. Medienberichten zufolge handelte es sich bei den Opfern um ein Paar im Alter zwischen 70 und 80 Jahren. Auf Videos waren an der Einschlagstelle schwere Schäden an einem Wohnhaus zu sehen.

    In Bnei Berak östlich von Tel Aviv wurde dem Rettungsdienst zufolge ein junger Mann mit leichten Splitter-Verletzungen an der Hand in ein Krankenhaus gebracht. Schäden aufgrund des Raketenangriffs wurden zudem am Bahnhof Savidor in Tel Aviv gemeldet. Der Zugverkehr an dem Bahnhof wurde vorübergehend eingestellt.

    Medienberichten zufolge rückte die Feuerwehr im Zentrum Israels wegen mehrerer Brände aus, die mit dem Raketenangriff zusammenhingen.

    Vor dem Raketenangriff war in Israel Luftalarm aufgelöst worden. Die meisten Geschosse wurden von der israelischen Luftabwehr abgefangen. Allerdings teilte das Militär mit, es seien an mehreren Stellen im Zentrum des Landes Einschläge gemeldet worden. Es forderte die Bevölkerung auf, sich von diesen Orten fernzuhalten.

    In der Nacht meldeten auch die Behörden in Kuwait, Saudi-Arabien, Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten - darunter in Dubai -, dass die Flugabwehr im Einsatz war, um Angriffe abzuwehren./dde/DP/zb





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