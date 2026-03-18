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    VAE-Botschafter ruft Iran zu sofortigem Stopp der Angriffe auf

    Für Sie zusammengefasst
    • VAE fordern Einstellung der Angriffe auf Zivilziele
    • VAE kooperieren mit den USA gegen weitere Gefahren
    • Glaube an diplomatische Loesung ist noch nicht weg
    VAE-Botschafter ruft Iran zu sofortigem Stopp der Angriffe auf
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Nach den Luftangriffen aus dem Iran setzen die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) auf Deeskalation, pochen aber zugleich auf ihr Recht auf Selbstverteidigung. Mit den USA werde man weiter als Partner zusammenarbeiten, um eine weitere Eskalation in der Region zu verhindern, sagte der VAE-Botschafter in Deutschland, Ahmed Alattar, dem "Handelsblatt". "Gleichzeitig behalten wir uns das volle Recht auf Selbstverteidigung nach internationalem Recht vor."

    Der Iran beschießt die Golfstaaten seit Beginn des Kriegs vor rund zweieinhalb Wochen. Am stärksten sind die Emirate unter Beschuss. Irans neues Staatsoberhaupt Modschtaba Chamenei hatte die Golfstaaten aufgefordert, US-Stützpunkte zu schließen, sonst würden die Angriffe fortgesetzt.

    Alattar sagte weiter, man sei aktuell in einem "Zustand der Selbstverteidigung". In Richtung der iranischen Regierung sagte er: "Wir fordern, dass diese Angriffe unverzüglich eingestellt werden." Man habe sehr deutlich gemacht, nicht zuzulassen, dass das eigene Territorium für Angriffe gegen den Iran genutzt werde. Trotzdem schicke der Iran gezielt Raketen und Drohnen auf Wohngebäude, Flughäfen und andere zivile Einrichtungen.

    Jahrelang hätten die VAE sich ein Image als sicherer Ort in Nahost, Logistik-Drehkreuz, Finanzplatz und Luxus-Destination erarbeitet, sagte Alattar. Der Iran-Krieg bedrohe das Geschäftsmodell der Emirate. Den Glauben an eine diplomatische Lösung habe er noch nicht aufgegeben./hme/DP/zb






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