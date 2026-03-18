VAE-Botschafter ruft Iran zu sofortigem Stopp der Angriffe auf

BERLIN (dpa-AFX) - Nach den Luftangriffen aus dem Iran setzen die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) auf Deeskalation, pochen aber zugleich auf ihr Recht auf Selbstverteidigung. Mit den USA werde man weiter als Partner zusammenarbeiten, um eine weitere Eskalation in der Region zu verhindern, sagte der VAE-Botschafter in Deutschland, Ahmed Alattar, dem "Handelsblatt". "Gleichzeitig behalten wir uns das volle Recht auf Selbstverteidigung nach internationalem Recht vor."

Der Iran beschießt die Golfstaaten seit Beginn des Kriegs vor rund zweieinhalb Wochen. Am stärksten sind die Emirate unter Beschuss. Irans neues Staatsoberhaupt Modschtaba Chamenei hatte die Golfstaaten aufgefordert, US-Stützpunkte zu schließen, sonst würden die Angriffe fortgesetzt.