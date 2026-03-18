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    Iranische Rakete nahe Militärflugplatz in den Emiraten eingeschlagen

    Für Sie zusammengefasst
    • Iranische Rakete schlug nahe dem Flugplatz Minhads
    • Keine australischen Soldaten verletzt nur geringes
    • Ballistische Rakete abgefangen nahe Prinz Sultanab
    Iranische Rakete nahe Militärflugplatz in den Emiraten eingeschlagen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    DUBAI (dpa-AFX) - Eine iranische Rakete ist in den Vereinigten Arabischen Emiraten in der Nähe eines Luftwaffenstützpunktes eingeschlagen. Der Flugplatz Minhad südöstlich von Dubai wird unter anderem von der australischen Luftwaffe genutzt. Bei dem Angriff seien keine australischen Soldaten verletzt worden, sagte Premierminister Anthony Albanese vor Journalisten. Die Rakete habe eine Zufahrtsstraße getroffen, zitierten ihn australische Medien weiter.

    Durch einen von der Rakete verursachten Brand habe es auf dem Stützpunkt lediglich geringfügigem Schaden an Unterkünften und einer medizinischen Einrichtung gegeben, sagte Albanese demnach weiter.

    In Saudi-Arabien fing das Militär nahe dem Luftwaffenstützpunkt Prinz Sultan eine ballistische Rakete ab. Teile des Geschosses seien in der Umgebung des auch von den US-Streitkräften genutzten Stützpunktes niedergegangen, ohne Schäden zu verursachen. Auch die kuwaitische Luftabwehr schoss nach eigenen Angaben mehrere Raketen und Drohnen ab./dde/DP/zb





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