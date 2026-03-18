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    Iran-Krieg

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    Saudi-Arabien lädt Außenminister zu Beratungen ein

    Für Sie zusammengefasst
    • Saudi Arabien laedt Aussenminister zu Beratungenam
    • Treffen in der Hauptstadt Riad heute Abendminister
    • Foerderung von Sicherheit und Stabilitaet inRegion
    Iran-Krieg - Saudi-Arabien lädt Außenminister zu Beratungen ein
    Foto: Siarhei - 356130783

    RIAD (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund des Iran-Kriegs hat Saudi-Arabien Außenminister arabischer und islamischer Staaten zu neuen Beratungen eingeladen. Bei dem Treffen heute Abend in der Hauptstadt Riad gehe es darum, sich gemeinsam um die Förderung von Sicherheit und Stabilität in der Region zu bemühen, teilte das Außenministerium mit. Einzelheiten zu den eingeladenen Staaten oder eine Gesamtzahl erwarteter Minister wurden nicht genannt. Der Iran greift Saudi-Arabien und die übrigen Staaten am Persischen Golf seit Beginn des von den USA und Israel begonnenen Iran-Kriegs immer wieder mit Raketen und Drohnen an./jbz/DP/zb





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