Orell Füssli erzielt Rekordjahr 2025: Erfolg im Überblick
Orell Füssli blickt auf ein Rekordjahr 2025 zurück: Umsatz, Gewinn und Margen steigen deutlich – getragen von Sicherheitsdruck, Buchhandel und wachstarken Verlagen.
Foto: Sven BÃhren - stock.adobe.com
- Orell Füssli verzeichnete 2025 ein sehr gutes Geschäftsjahr mit einem Umsatzanstieg auf CHF 272,8 Mio. (+8%) und einem Reingewinn von CHF 23 Mio. (+31%)
- Das bereinigte EBIT stieg um 32% auf CHF 29,8 Mio., die EBIT-Marge verbesserte sich auf 10,9%
- Die Division Sicherheitsdruck erzielte einen Umsatz von CHF 99,7 Mio. (+15,4%) und ein EBIT von CHF 21,3 Mio. (+65,1%), mit hoher Nachfrage nach Banknoten und Pässen
- Die Buchhandelsaktivitäten, insbesondere die Orell Füssli Thalia AG, konnten den Umsatz auf CHF 128,3 Mio. steigern und das EBIT auf CHF 10,5 Mio. erhöhen
- Die Verlage erzielten ein gutes Ergebnis, das durch die Übernahme des Verlags SKV noch gewachsen ist, und werden im ersten Halbjahr 2026 in eine neue Einheit «Orell Füssli Verlage AG» zusammengeführt
- Für 2026 wird ein weiteres Wachstum erwartet, mit einem Umsatz im unteren Bereich des Zielkorridors von 4–6% und einer EBIT-Marge von rund 9%, sowie einer Dividendenerhöhung auf CHF 5.80 pro Aktie
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