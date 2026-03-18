TX Group 2025: Entwicklung und Investitionen im Überblick
2025 war für die TX Group ein Jahr des Wandels: starkes Wachstum in den Marktplätzen, digitale Medienoffensive, striktes Kostenmanagement und ein erfolgreicher Börsengang.
Foto: Sven BÃhren - stock.adobe.com
- Das Jahresergebnis 2025 spiegelt die Entwicklung der Unternehmen und Investments unter dem Dach der TX Group AG wider.
- Die Marktplatzaktivitäten, insbesondere die Swiss Marketplace Group, sind zweistellig gewachsen, während JobCloud im Marktumfeld weiterhin erfolgreich blieb.
- Die Medienunternehmen haben ihre Transformation fortgesetzt: 20 Minuten erscheint seit Ende 2025 vollständig digital, und Goldbach fokussiert sich auf Out of Home sowie TV, Radio und Digitalwerbung.
- Trotz Umsatzrückgang konnte das operative Betriebsergebnis dank striktem Kostenmanagement fast auf Vorjahresniveau gehalten werden; der Free Cashflow lag bei 162,6 Mio. CHF.
- Der Börsengang der SMG Swiss Marketplace Group im September 2025 war erfolgreich, mit gesteigertem Umsatz und operativem Ergebnis; JobCloud konnte die führende Position trotz geopolitischer Unsicherheiten ausbauen.
- Das Unternehmen plant eine Dividende von 4.00 CHF pro Aktie und führt ein Aktienrückkaufprogramm durch, bei dem bis Ende 2025 bereits 124.650 Aktien im Wert von rund 23,2 Mio. CHF zurückgekauft wurden.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei TX Group ist am 18.03.2026.
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