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    DAX-FLASH

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    Weiter erholt erwartet - Brent-Ölpreis leicht gesunken

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax erholt sich bis nahe an die 200 Tage Linielang
    • Brent Preis bei rund 101 Dollar etwas niedrigerals
    • Fed wird heute die Leitzinsen voraussichtlich nicht
    DAX-FLASH - Weiter erholt erwartet - Brent-Ölpreis leicht gesunken
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei leicht gesunkenen Ölpreisen dürfte der Dax seine Erholung bis fast an die exponentielle 200-Tage-Linie fortsetzen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex für den dreizehnten Handelstag seit Kriegsausbruch im Iran zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start fast ein halbes Prozent höher auf 23.840 Punkte. Bei 23.866 Punkten liegt aktuell die exponentielle 200-Tage-Linie - ein Gradmesser für den langfristigen Trend.

    Aktuell kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent mit rund 101 Dollar etwas weniger als tags zuvor. Der bisherige Höchststand im Zuge des Iran-Kriegs hatte mit fast 120 Dollar auf dem höchsten Stand seit 2022 gelegen, was heftige Konjunktur- und Inflationssorgen geschürt hatte. Besonders im Fokus stehen weiterhin alle Nachrichten über den wichtigsten Versorgungsweg für Energielieferungen, die Straße von Hormus, die vom Iran faktisch blockiert ist.

    In dem durch den Iran-Krieg verunsicherten Umfeld wird die US-Notenbank Fed ihre Leitzinsen am Abend wohl nicht antasten. Zuletzt waren grundsätzliche Zinssenkungshoffnungen am Markt ausgepreist worden und es waren angesichts des Inflationsanstiegs, der durch den hohen Ölpreis zu erwarten ist, sogar erste Erhöhungsbefürchtungen aufgekommen./ag/zb





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