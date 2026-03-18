DAX-FLASH
Weiter erholt erwartet - Brent-Ölpreis leicht gesunken
- Dax erholt sich bis nahe an die 200 Tage Linielang
- Brent Preis bei rund 101 Dollar etwas niedrigerals
- Fed wird heute die Leitzinsen voraussichtlich nicht
FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei leicht gesunkenen Ölpreisen dürfte der Dax seine Erholung bis fast an die exponentielle 200-Tage-Linie fortsetzen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex für den dreizehnten Handelstag seit Kriegsausbruch im Iran zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start fast ein halbes Prozent höher auf 23.840 Punkte. Bei 23.866 Punkten liegt aktuell die exponentielle 200-Tage-Linie - ein Gradmesser für den langfristigen Trend.
Aktuell kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent mit rund 101 Dollar etwas weniger als tags zuvor. Der bisherige Höchststand im Zuge des Iran-Kriegs hatte mit fast 120 Dollar auf dem höchsten Stand seit 2022 gelegen, was heftige Konjunktur- und Inflationssorgen geschürt hatte. Besonders im Fokus stehen weiterhin alle Nachrichten über den wichtigsten Versorgungsweg für Energielieferungen, die Straße von Hormus, die vom Iran faktisch blockiert ist.
In dem durch den Iran-Krieg verunsicherten Umfeld wird die US-Notenbank Fed ihre Leitzinsen am Abend wohl nicht antasten. Zuletzt waren grundsätzliche Zinssenkungshoffnungen am Markt ausgepreist worden und es waren angesichts des Inflationsanstiegs, der durch den hohen Ölpreis zu erwarten ist, sogar erste Erhöhungsbefürchtungen aufgekommen./ag/zb
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Trading-Plan für morgen
- Ausgangslage: Aktueller Kursbereich um 23.670. Relevante Unterstützungs- und Widerstandszonen liegen bei 23.410, 23.580 sowie 23.970.
- Szenario 1 – Bearisher Verlauf:
- Fällt der Markt in Richtung des Gaps bei 23.410, wird dort zunächst die Reaktion beobachtet.
- Bruch der 23.410 nach unten: erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Fortsetzung der Abwärtsbewegung in Richtung 23.200.
- Stabilisierung an der 23.410: Dreht der Kurs dort nach oben und überschreitet erneut 23.580, ergibt sich ein mögliches Long-Szenario mit Zielbereich 23.970.
- Szenario 2 – Reaktion im oberen Bereich:
- Erreicht der Markt die Zone um 23.970, wird auf Umkehrsignale bzw. Umkehrkerzen geachtet.
- Bestätigt sich eine Schwäche, ist eine Korrekturbewegung zurück in Richtung 23.580 wahrscheinlich.
- Bei anhaltendem Verkaufsdruck kann sich die Bewegung anschließend erneut bis in den Bereich 23.410 ausdehnen.
Fokus: Reaktionen an den Schlüsselzonen 23.410 – 23.580 – 23.970 und entsprechende Bestätigung durch Price-Action.