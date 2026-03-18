JPMORGAN stuft BEIERSDORF AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Beiersdorf von 105 auf 90 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Analystin Celine Pannuti veröffentlichte am Mittwoch ihr durchwachsenes Resümee der Berichtssaison der europäischen Konsumgüterbranche. Positive und negative Überraschung hinsichtlich des organischen Wachstums im vierten Quartal 2025 hielten sich etwa die Waage, so die Expertin. Mehr als die Hälfte der Konzerne hätten allerdings dann beim Ergebnis überzeugt. Die Ausblicke seien erwartungsgemäß vorsichtig. Beiersdorf habe hier allerdings enttäuscht. Die anschließenden Kursverluste zeigten die Skepsis hinsichtlich des Nivea-Turnarounds./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 01:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 01:34 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,44 % und einem Kurs von 74,67EUR auf Lang & Schwarz (17. März 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 90

Kursziel alt: 105

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 90,00 € , was eine Steigerung von +20,64% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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