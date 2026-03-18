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    TAG Immobilien setzt Erfolgskurs: Übertrifft Prognosen 2025

    Starkes Wachstum, sinkende Verschuldung und übertroffene Klimaziele: TAG Immobilien schließt 2025 deutlich über Plan ab und stellt die Weichen für weitere Ergebnis- und Dividendenzuwächse.

    TAG Immobilien setzt Erfolgskurs: Übertrifft Prognosen 2025
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa
    • Das Geschäftsjahr 2025 der TAG Immobilien AG wurde aufgrund starker operativer Ergebnisse und Akquisitionen deutlich über den Prognosen abgeschlossen.
    • Der FFO I belief sich auf EUR 181,0 Mio., was 3% über der angehobenen Prognose von EUR 174-179 Mio. lag, und der FFO II erreichte EUR 248,2 Mio., 4% über der Prognose.
    • Das Portfolio in Deutschland und Polen verzeichnete Wertsteigerungen, mit einer deutschen Portfolio-Wertsteigerung von +3,1% und einem EPRA NTA je Aktie von EUR 20,98, was einem Anstieg von 10% entspricht.
    • Die Verschuldung (LTV) wurde auf 41,0% reduziert, wobei die Akquisitionen in Polen das pro-forma LTV auf ca. 45,3% steigen lassen, bereits im Zielbereich.
    • Die Dekarbonisierungsstrategie wurde erfolgreich umgesetzt, das Ziel, die CO₂-Emissionen bis 2025 um 12% zu senken, wurde mit einer Reduktion um ca. 15% übertroffen.
    • Für 2026 werden weitere Ergebnis- und Dividendensteigerungen erwartet, mit einer geplanten Dividende von EUR 0,40 je Aktie und einer Erhöhung der Ausschüttungsquote auf 50% des FFO I.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei TAG Immobilien ist am 18.03.2026.

    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 29.467,06PKT (+1,57 %).


    TAG Immobilien

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    ISIN:DE0008303504WKN:830350





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