Blue Cap AG 2025: Erfolgreiches Geschäftsjahr mit vorläufigen Zahlen
Trotz anspruchsvollem Umfeld stärkt der Konzern 2025 seine Ertragskraft, strafft das Portfolio und schafft mit neuer Segmentstruktur die Basis für weiteres profitables Wachstum.
Foto: Blue Cap AG
- Vorläufige, noch nicht testierte Zahlen 2025: Konzernumsatz (fortgeführte Geschäftsbereiche) 129,1 Mio. € (Vj. 134,7 Mio.), Adjusted EBITDA 7,2 Mio. € (Vj. 6,7 Mio.).
- Adjusted EBITDA‑Marge verbessert auf 5,5 % (Vj. 4,9 %) und liegt im Prognosekorridor von 5,0–6,0 %.
- Erfolgreicher Exit von con‑pearl: Verkauf führte zur Stärkung der Bilanz (Eigenkapitalquote von 45 % auf 58 %) und zu negativer Nettofinanzverschuldung von -52,1 Mio. €; Nettoverschuldungsgrad 0,0 Jahre.
- Neuausrichtung der Segmentstruktur: künftig zwei Segmente – Industrials (Planatol, H+E) und Business Services (HY‑Line, Transline); fortgeführtes Portfolio: vier Mehrheits‑ und eine Minderheitsbeteiligung.
- Segmentkennzahlen 2025 (vor Konsolidierung): Industrials – Umsatz 74,3 Mio., Adjusted EBITDA 8,2 Mio., Marge 10,8 %; Business Services – Umsatz 54,8 Mio., Adjusted EBITDA 3,0 Mio., Marge 5,5 % (deutliche EBITDA‑Verbesserung trotz Umsatzrückgang).
- Prognose 2026: Umsatz 120–140 Mio. € und Adjusted EBITDA‑Marge 5–6 %; makroökonomische Unsicherheiten und Lieferkettenfriktionen möglich, Portfoliounternehmen gelten jedoch als operativ flexibel.
Der nächste wichtige Termin, MKK, bei Blue Cap ist am 22.04.2026.
Der Kurs von Blue Cap lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 18,050EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,56 % im
Plus.
+0,56 %
+3,76 %
-2,18 %
-0,55 %
+4,06 %
-23,29 %
-27,62 %
+250,65 %
+596,37 %
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