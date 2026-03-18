Investis Holding: Starke Performance & CHF 3.00 Dividende vorgeschlagen
Investis überzeugt mit starkem Wachstum, höherem Gewinn und solider Bilanz. Das umfangreiche Wohnportfolio legt weiter zu und stützt die positive Perspektive bis 2026.
Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress
- Investis hat eine starke operative Leistung erbracht, mit einem Mietertrag von CHF 79.8 Mio., was einer Steigerung um 24% entspricht.
- Das Immobilienportfolio wurde mit über CHF 2.2 Milliarden bewertet, und Neubewertungen brachten einen Gewinn von CHF 113 Mio.
- Der Reingewinn lag bei CHF 152 Mio., und der NAV pro Aktie wurde auf CHF 127.64 ohne latente Steuern erhöht.
- Die Dividende wird von CHF 2.60 auf CHF 3.00 pro Aktie erhöht, und die Kapitalstruktur bleibt mit einem LTV von 28% sehr solide.
- Das Portfolio besteht aus 207 Liegenschaften, hauptsächlich Wohnliegenschaften, mit einem Wert, der sich seit dem Börsengang mehr als verdoppelt hat.
- Für 2026 wird ein weiteres starkes operatives Ergebnis erwartet, unterstützt durch die stabile Marktposition und das strategische Portfolio.
Der Kurs von Investis Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 168,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,30 % im
Plus.
19 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 169,00EUR das entspricht einem Plus von +0,30 % seit der Veröffentlichung.
+0,30 %
-1,32 %
-1,17 %
+10,67 %
+45,26 %
+72,47 %
+116,03 %
+224,04 %
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte