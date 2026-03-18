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    HelloFresh FY 2025: Starkes EBITDA & Effizienzfortschritte im Fokus

    HelloFresh blickt auf ein Jahr voller Gegensätze: sinkende Umsätze, steigende Profitabilität und ein Effizienzprogramm, das den Weg für weitere Einsparungen und Investitionen ebnet.

    HelloFresh FY 2025: Starkes EBITDA & Effizienzfortschritte im Fokus
    Foto: HelloFresh
    • Der Umsatz von HelloFresh im Geschäftsjahr 2025 beträgt ca. €6,8 Mrd., was einem währungsbereinigten Rückgang von 9,0 % im Vergleich zu 2024 entspricht.
    • Das AEBITDA liegt bei €422,8 Mio., ein Anstieg um 14 % gegenüber dem Vorjahr, wobei die Produktkategorie Kochboxen eine Marge von 13,5 % erzielt.
    • Das Effizienzprogramm ist planmäßig verlaufen: ca. 80 % der Maßnahmen wurden bis Ende 2025 umgesetzt, was zu Einsparungen von €160 Mio. führte. Für 2026 sind zusätzliche Einsparungen von €140 Mio. geplant.
    • Das Produktinvestitionsprogramm wurde im Sommer 2025 mit „The Refresh“ gestartet, um die Produktvielfalt zu erweitern und die Kundenbindung zu verbessern.
    • Für 2026 prognostiziert HelloFresh einen währungsbereinigten Umsatzrückgang von 3 % bis 6 % und ein AEBITDA zwischen €375 Mio. und €425 Mio., wobei Wettereinflüsse eine bedeutende Rolle spielen.
    • Die wichtigsten Kennzahlen zeigen einen Rückgang bei Bestellungen und Mahlzeiten im Jahresvergleich, während der durchschnittliche Bestellwert bei konstanten Wechselkursen leicht steigt.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei HelloFresh ist am 18.03.2026.

    Der Kurs von HelloFresh lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,6905EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,56 % im Plus.
    17 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 4,6055EUR das entspricht einem Minus von -1,81 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.901,61PKT (+0,73 %).


    HelloFresh

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