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    Wirtschaft

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    Kapitalmarktexperte sieht Märkte "am Kipppunkt"

    Wirtschaft - Kapitalmarktexperte sieht Märkte am Kipppunkt
    Foto: Nasdaq-Börsenkurs (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Kapitalmarkt-Experte Mohamed El-Erian sieht die Märkte an einem "Kipppunkt". In der dritten Woche des Iran-Krieges sieht er längerfristige Folgen für die Kapitalmärkte und die Weltwirtschaft, wie er in einem Podcast des "Handelsblatts" sagte. Er warnt zudem davor, dass der Iran-Krieg bislang noch verdeckte Probleme in den USA offenlegen könnte - vor allem bei Kreditfonds.

    El-Erian sprach im Podcast auch über die Folgen eines stagflationären Schocks, bei dem die Inflation steigt und das Wachstum praktisch zum Erliegen kommt. "Dann werden sowohl Aktien als auch Anleihen abverkauft. Die Portfoliodiversifikation funktioniert dann nicht mehr", so der Experte. "Cash ist besser, aber bei hoher Inflation sinkt natürlich der Realwert der Barbestände."


    Verfasst von Redaktion dts
    Wirtschaft Kapitalmarktexperte sieht Märkte "am Kipppunkt" Der Kapitalmarkt-Experte Mohamed El-Erian sieht die Märkte an einem "Kipppunkt". In der dritten Woche des Iran-Krieges sieht er längerfristige Folgen für die Kapitalmärkte und die Weltwirtschaft, wie er in einem …
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