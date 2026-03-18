ANALYSE-FLASH
JPMorgan senkt Beiersdorf auf 'Neutral' - Ziel runter auf 90 Euro
- JPMorgan senkt Kursziel Beiersdorf auf 90 Euro2026
- Analystin Celine Pannuti resuemee zur Berichtssais
- Beiersdorf enttaeuschte beim Nivea Turnaround 2026
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Beiersdorf von 105 auf 90 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Analystin Celine Pannuti veröffentlichte am Mittwoch ihr durchwachsenes Resümee der Berichtssaison der europäischen Konsumgüterbranche. Positive und negative Überraschung hinsichtlich des organischen Wachstums im vierten Quartal 2025 hielten sich etwa die Waage, so die Expertin. Mehr als die Hälfte der Konzerne hätten allerdings dann beim Ergebnis überzeugt. Die Ausblicke seien erwartungsgemäß vorsichtig. Beiersdorf habe hier allerdings enttäuscht. Die anschließenden Kursverluste zeigten die Skepsis hinsichtlich des Nivea-Turnarounds./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 01:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 01:34 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie
Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 74,73 auf Lang & Schwarz (18. März 2026, 07:17 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um -7,25 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -29,62 %.
Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 18,20 Mrd..
Beiersdorf zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0700 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 93,75Euro. Von den letzten 4 Analysten der Beiersdorf Aktie empfehlen 2 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten, 1 die Aktie zu verkaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 120,00Euro was eine Bandbreite von -6,37 %/+60,51 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 90 Euro
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Aber ja die Bilanz von Beiersdorf ist makelos, quasi keine Schulden, massig Finanzmittel. Die Profitabilität ist sehr hoch, der Gewinn steigt und die Anzahl an Aktien sinkt.
Durch die Unterstützung bei 80-82 ist man ohne zu bremsen durchgerauscht. Mal schauen ob es jetzt mal bei 76 rum einen halt findet.