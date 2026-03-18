JPMorgan senkt Beiersdorf auf 'Neutral' - Ziel runter auf 90 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 74,73 auf Lang & Schwarz (18. März 2026, 07:17 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um -7,25 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -29,62 %.

Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 18,20 Mrd..

Beiersdorf zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0700 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 93,75Euro. Von den letzten 4 Analysten der Beiersdorf Aktie empfehlen 2 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten, 1 die Aktie zu verkaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 120,00Euro was eine Bandbreite von -6,37 %/+60,51 % bedeutet.